Какие продукты помогут победить осеннюю хандру

Овсянка, ягоды и семена льна помогают бороться с сезонным аффективным расстройством, связанным с климатическими и сезонными изменениями погоды. Об этом изданию Healthnews рассказал британский диетолог Кайл Кроули.

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По словам врача, с наступлением осенне-зимнего периода многие люди начинают испытывать симптомы сезонного аффективного расстройства (САР). К ним относится усталость, раздражительность и сонливость. Диетолог объяснил, что изменения в погодных условиях и сокращение светового дня могут повлиять на психоэмоциональное состояние. Скорректировать настроение и вернуть работоспособность можно с помощью здоровой диеты.

Кроули подчеркнул, что для психического здоровья важен гормональный баланс, который поддерживает витамин D. Стимулировать выработку этого вещества в организме может солнечный свет, но с наступлением осени его количество уменьшается. По этой причине рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых витамином D. К ним относятся яичные желтки, красное мясо и жирная рыба.

Также диетолог рекомендует включить в рацион пищу, содержащую триптофан. Это аминокислота, которая помогает организму вырабатывать серотонин — гормон хорошего настроения. Кроули объяснил, что диета с низким содержанием триптофана может усиливать симптомы тревожности и депрессии. Чтобы избежать этого, важно есть овес, бананы и арахис.

Кроули выделяет овсянку как особенно полезный продукт, поскольку она не только содержит много клетчатки и триптофана, но и помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая перепады настроения. Овес также богат цинком, который поддерживает здоровье мозга, и глюкозой, обеспечивающей организм энергией.

Ягоды, такие как черника и клубника, выступают отличным источником антиоксидантов. Эти природные вещества стимулируют мозговую деятельность, улучшают когнитивные функции и помогают бороться с негативным воздействием стресса. Ягоды, по словам Кроули, могут значительно улучшить настроение уже через несколько часов после употребления.

Другим важным продуктом для преодоления осенне-зимней хандры выступает льняное семя. Оно богато жирными кислотами, которые способствуют выработке дофамина и серотонина. Семена льна также содержат белок, клетчатку, тиамин, цинк и магний, которые улучшают общее состояние здоровья.