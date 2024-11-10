Рецепты домашних десертов

Вы точно не раз мечтали о том, чтобы есть и не толстеть. Вуаля! Ваша мечта сбылась! В этом материале мы расскажем о 4 классных и безвредных для фигуры десертах.

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Творожная запеканка

Да-да, та самая творожная запеканка может быть не только вкусной, но и полезной.

Вам потребуется:

Творог до 4% — 400 г;

Сахар — 1 ст. л;

Манка — 3 ст. л;

Яйцо — 1 шт;

Кефир — 3 ст. л.

Манку заливаем молоком, хорошо перемешиваем и откладываем в сторону. Далее перетираем творог через сито, чтобы он был мягкий и без крупных комочков. В протертый творог добавляем манку с молоком, а после яйцо, кефир и сахар. Все это перемешиваем, выкладываем массу в смазанную маслом форму и выпекаем при 200 °C. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Яблоки с медом

Вам потребуется:

Средние яблоки — 4 шт;

Мед — 4 ч. л;

Корица — по вкусу.

Вырежите в яблоках сердцевины и положите по 1 чайной ложке меда внутрь. Выпекайте яблоки 10—15 минут при 150 °C, на противне с фольгой, смазанной маслом. После выпекания посыпьте корицей. Кушать подано! Заваривайте чай и приступайте к угощению: такие яблоки отлично согреют вас холодным осенним вечером.

Домашнее желе

Вам потребуется:

Свежевыжатый сок любого фрукта или ягоды — 500 мл;

Желе — 6 г.

Замочите в воде желатин, соедините с соком и дайте массе застыть в холодильнике. После застывания желе можно распределить по мискам и подавать гостям, украсив сверху свежими ягодами. Просто, полезно, а главное — быстро и вкусно!

Панна-котта на кокосовом молоке

Многие предпочитают альтернативное молоко коровьему. Отличным вариантом может стать кокосовое молоко. А еще из него можно сделать вкусные угощения. Например, панна-котту.

Вам потребуется:

Клубника — 110 г;

Кокосовое молоко — 257 г;

Агар-агар — 12 г;

Тростниковый сахар — 28 г.

Соедините молоко, тростниковый сахар и агар-агар, хорошо все перемешайте и поставьте на огонь, доведя до кипения. Когда масса начнет густеть, помешивая ее, держите на медленном огне около 2 минут. Далее снимите с огня, распределите по силиконовым формочкам и отправьте в холодильник. В это время измельчите клубнику до жидкого соуса в блендере, разлейте немного по тарелкам. Достаньте панна-котту и разложите на тарелки с клубничным соусом — приятного аппетита!

Все эти десерты не только невероятно вкусные и полезные, но и простые в приготовлении. Порадуйте своих родных и близких.