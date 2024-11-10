Рецепт для похудения: десерт с творожным кремом

Из творога можно приготовить много десертов. Однако в этот раз можно сделать десерт на основе творожного сыра. Он получается вкусным, хорошо сочетается с клубникой и не вредит фигуре — всего 168 ккал на 100 г.

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На восемь порций возьмите 350 г творога, 200 г йогурта, 300 г сахара, 200 г сливок 33%, 100 г сахарной пудры и 700 г клубники.

Творог и йогурт соедините в миске и взбейте в однородную массу блендером. Отдельно нарежьте клубнику и перемешайте с сахаром.

Взбейте сливки с сахарной пудрой и аккуратно венчиком смешайте с творогом. В стаканчики слоями выложите творожный крем и клубнику. Блюдо готово!

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