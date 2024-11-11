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Консервированный тунец — главный ингредиент в пяти неизбитых рецептах

Консервированный тунец — это универсальный продукт, богатый белком, легко усваиваемый и незаменимый в диетическом питании. "Рамблер" поделится пятью небанальными, но простыми в приготовлении рецептами с консервированным тунцом, которые удовлетворят даже самых взыскательных гурманов.

Консервированный тунец — главный ингредиент в пяти неизбитых рецептах
© dreamstime.com

1. Тунец с авокадо и гуакамоле

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец — 1 банка (примерно 200 г)
  • Авокадо — 1 шт
  • Лайм — 1 шт
  • Красный лук — 1/4 шт.
  • Помидоры черри — 150 г
  • Кинза — небольшой пучок
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

  1. В небольшой миске разомните авокадо до состояния пюре. Добавьте сок лайма, чтобы избежать потемнения.
  2. Нарежьте красный лук мелкими кубиками и добавьте к авокадо.
  3. Помидоры черри нарежьте пополам и включите в смесь.
  4. Добавьте консервированный тунец, предварительно его отцеживая от жидкости. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
  5. В конце дополните блюдо нарезанной кинзой, солью и перцем по вкусу. Полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте.
  6. Подавайте с хрустящими тостами или свежими овощами.

2. Тунец с картофельным пюре и песто

Ингредиенты:

  1. консервированный тунец — 1 банка
  2. картофель — 300 г
  3. сливочное масло — 30 г
  4. сливки (или молоко) — 50 мл
  5. соус песто — 3 ст. ложки
  6. соль и перец по вкусу
  7. базилик для украшения

Способ приготовления:

  1. Очистите и отварите картофель до готовности. Слейте воду и сделайте пюре, добавив сливочное масло и сливки. Добавьте соль и перец по вкусу.
  2. В отдельной сковороде разогрейте тунец вместе с песто на среднем огне. Готовьте три–пять минут, перемешивая.
  3. На тарелку выложите картофельное пюре, сверху — смесь тунца с песто.
  4. Украсьте свежим базиликом и подавайте горячим.

3. Салат из тунца с гречкой и шпинатом

Ингредиенты:

  • консервированный тунец — 1 банка
  • гречневая крупа — 150 г
  • свежий шпинат — 100 г
  • помидоры — 1 шт
  • огурец — 1 шт
  • лимонный сок — 1 ст. ложка
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите гречку в подсоленной воде до готовности и остудите.
  2. В глубокой миске смешайте гречку, консервированный тунец, нарезанные кубиками помидоры и огурцы, а также предварительно промытый шпинат.
  3. Отдельно сделайте заправку, смешав оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Полейте ею салат и аккуратно перемешайте.
  4. Подавайте к столу охлажденным, украсив зеленью.

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4. Запеканка с тунцом и брокколи

Ингредиенты:

  • консервированный тунец — 1 банка
  • брокколи — 200 г
  • яйцо — 2 шт
  • сливки — 150 мл
  • натертый сыр (например, пармезан) — 100 г
  • соль и перец по вкусу
  • оливковое масло — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Брокколи отварите в подсоленной воде до полуготовности.
  2. В глубокой миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец.
  3. В форму для запекания выложите тушеную брокколи и консервированный тунец, предварительно отцеженный от жидкости.
  4. Залейте сверху яйцами со сливками и посыпьте тертым сыром.
  5. Запекайте около 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.

5. Овощные пирожки с тунцом

Ингредиенты:

  • консервированный тунец — 1 банка
  • тесто слоеное — 500 г
  • морковь — 1 шт
  • лук — 1 шт
  • яйцо — 1 шт (для смазки)
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте натертую морковь и готовьте еще пять минут.
  2. В миске смешайте обжаренные овощи с консервированным тунцом, добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Раскатайте слоеное тесто и нарежьте на квадраты. На каждый из них положите начинку и заверните в пирожок.
  4. Выложите пирожки на противень, смазав яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 20 минут до золотистой корочки.
  5. Подавайте горячими или холодными.

Эти блюда с консервированным тунцом разнообразят ежедневный рацион и с точки зрения вкуса, и в вопросах пользы. Приглашайте друзей и удивляйте их новыми блюдами!

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