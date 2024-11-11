Консервированный тунец — главный ингредиент в пяти неизбитых рецептах
Консервированный тунец — это универсальный продукт, богатый белком, легко усваиваемый и незаменимый в диетическом питании. "Рамблер" поделится пятью небанальными, но простыми в приготовлении рецептами с консервированным тунцом, которые удовлетворят даже самых взыскательных гурманов.
1. Тунец с авокадо и гуакамоле
Ингредиенты:
- Консервированный тунец — 1 банка (примерно 200 г)
- Авокадо — 1 шт
- Лайм — 1 шт
- Красный лук — 1/4 шт.
- Помидоры черри — 150 г
- Кинза — небольшой пучок
- Соль и перец по вкусу
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
Способ приготовления:
- В небольшой миске разомните авокадо до состояния пюре. Добавьте сок лайма, чтобы избежать потемнения.
- Нарежьте красный лук мелкими кубиками и добавьте к авокадо.
- Помидоры черри нарежьте пополам и включите в смесь.
- Добавьте консервированный тунец, предварительно его отцеживая от жидкости. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
- В конце дополните блюдо нарезанной кинзой, солью и перцем по вкусу. Полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте.
- Подавайте с хрустящими тостами или свежими овощами.
2. Тунец с картофельным пюре и песто
Ингредиенты:
- консервированный тунец — 1 банка
- картофель — 300 г
- сливочное масло — 30 г
- сливки (или молоко) — 50 мл
- соус песто — 3 ст. ложки
- соль и перец по вкусу
- базилик для украшения
Способ приготовления:
- Очистите и отварите картофель до готовности. Слейте воду и сделайте пюре, добавив сливочное масло и сливки. Добавьте соль и перец по вкусу.
- В отдельной сковороде разогрейте тунец вместе с песто на среднем огне. Готовьте три–пять минут, перемешивая.
- На тарелку выложите картофельное пюре, сверху — смесь тунца с песто.
- Украсьте свежим базиликом и подавайте горячим.
3. Салат из тунца с гречкой и шпинатом
Ингредиенты:
- консервированный тунец — 1 банка
- гречневая крупа — 150 г
- свежий шпинат — 100 г
- помидоры — 1 шт
- огурец — 1 шт
- лимонный сок — 1 ст. ложка
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите гречку в подсоленной воде до готовности и остудите.
- В глубокой миске смешайте гречку, консервированный тунец, нарезанные кубиками помидоры и огурцы, а также предварительно промытый шпинат.
- Отдельно сделайте заправку, смешав оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Полейте ею салат и аккуратно перемешайте.
- Подавайте к столу охлажденным, украсив зеленью.
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4. Запеканка с тунцом и брокколи
Ингредиенты:
- консервированный тунец — 1 банка
- брокколи — 200 г
- яйцо — 2 шт
- сливки — 150 мл
- натертый сыр (например, пармезан) — 100 г
- соль и перец по вкусу
- оливковое масло — 1 ст. ложка
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °C. Брокколи отварите в подсоленной воде до полуготовности.
- В глубокой миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец.
- В форму для запекания выложите тушеную брокколи и консервированный тунец, предварительно отцеженный от жидкости.
- Залейте сверху яйцами со сливками и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте около 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.
5. Овощные пирожки с тунцом
Ингредиенты:
- консервированный тунец — 1 банка
- тесто слоеное — 500 г
- морковь — 1 шт
- лук — 1 шт
- яйцо — 1 шт (для смазки)
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте натертую морковь и готовьте еще пять минут.
- В миске смешайте обжаренные овощи с консервированным тунцом, добавьте соль и перец по вкусу.
- Раскатайте слоеное тесто и нарежьте на квадраты. На каждый из них положите начинку и заверните в пирожок.
- Выложите пирожки на противень, смазав яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 20 минут до золотистой корочки.
- Подавайте горячими или холодными.
Эти блюда с консервированным тунцом разнообразят ежедневный рацион и с точки зрения вкуса, и в вопросах пользы. Приглашайте друзей и удивляйте их новыми блюдами!
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