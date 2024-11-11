Консервированный тунец — главный ингредиент в пяти неизбитых рецептах

Консервированный тунец — это универсальный продукт, богатый белком, легко усваиваемый и незаменимый в диетическом питании. "Рамблер" поделится пятью небанальными, но простыми в приготовлении рецептами с консервированным тунцом, которые удовлетворят даже самых взыскательных гурманов.

© dreamstime.com

1. Тунец с авокадо и гуакамоле

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 1 банка (примерно 200 г)

Авокадо — 1 шт

Лайм — 1 шт

Красный лук — 1/4 шт.

Помидоры черри — 150 г

Кинза — небольшой пучок

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

В небольшой миске разомните авокадо до состояния пюре. Добавьте сок лайма, чтобы избежать потемнения. Нарежьте красный лук мелкими кубиками и добавьте к авокадо. Помидоры черри нарежьте пополам и включите в смесь. Добавьте консервированный тунец, предварительно его отцеживая от жидкости. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. В конце дополните блюдо нарезанной кинзой, солью и перцем по вкусу. Полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте. Подавайте с хрустящими тостами или свежими овощами.

2. Тунец с картофельным пюре и песто

Ингредиенты:

консервированный тунец — 1 банка картофель — 300 г сливочное масло — 30 г сливки (или молоко) — 50 мл соус песто — 3 ст. ложки соль и перец по вкусу базилик для украшения

Способ приготовления:

Очистите и отварите картофель до готовности. Слейте воду и сделайте пюре, добавив сливочное масло и сливки. Добавьте соль и перец по вкусу. В отдельной сковороде разогрейте тунец вместе с песто на среднем огне. Готовьте три–пять минут, перемешивая. На тарелку выложите картофельное пюре, сверху — смесь тунца с песто. Украсьте свежим базиликом и подавайте горячим.

3. Салат из тунца с гречкой и шпинатом

Ингредиенты:

консервированный тунец — 1 банка

гречневая крупа — 150 г

свежий шпинат — 100 г

помидоры — 1 шт

огурец — 1 шт

лимонный сок — 1 ст. ложка

оливковое масло — 2 ст. ложки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Отварите гречку в подсоленной воде до готовности и остудите. В глубокой миске смешайте гречку, консервированный тунец, нарезанные кубиками помидоры и огурцы, а также предварительно промытый шпинат. Отдельно сделайте заправку, смешав оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Полейте ею салат и аккуратно перемешайте. Подавайте к столу охлажденным, украсив зеленью.

Пирог с инжиром и камамбером и другие затейливые начинки

4. Запеканка с тунцом и брокколи

Ингредиенты:

консервированный тунец — 1 банка

брокколи — 200 г

яйцо — 2 шт

сливки — 150 мл

натертый сыр (например, пармезан) — 100 г

соль и перец по вкусу

оливковое масло — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C. Брокколи отварите в подсоленной воде до полуготовности. В глубокой миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец. В форму для запекания выложите тушеную брокколи и консервированный тунец, предварительно отцеженный от жидкости. Залейте сверху яйцами со сливками и посыпьте тертым сыром. Запекайте около 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.

5. Овощные пирожки с тунцом

Ингредиенты:

консервированный тунец — 1 банка

тесто слоеное — 500 г

морковь — 1 шт

лук — 1 шт

яйцо — 1 шт (для смазки)

оливковое масло — 2 ст. ложки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте натертую морковь и готовьте еще пять минут. В миске смешайте обжаренные овощи с консервированным тунцом, добавьте соль и перец по вкусу. Раскатайте слоеное тесто и нарежьте на квадраты. На каждый из них положите начинку и заверните в пирожок. Выложите пирожки на противень, смазав яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими или холодными.

Эти блюда с консервированным тунцом разнообразят ежедневный рацион и с точки зрения вкуса, и в вопросах пользы. Приглашайте друзей и удивляйте их новыми блюдами!

Ранее мы писали, что будет, если каждый день есть сливочное масло.