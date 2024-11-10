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Маринад для утки в духовке: секрет сочного и ароматного мяса

Запеченная утка — это блюдо, которое прекрасно подойдет для особых случаев и праздников. Чтобы мясо получилось особенно сочным и ароматным, нужно уделить внимание маринаду.

Рецепт маринада для утки в духовке
© unsplash

Запеченная утка с таким маринадом получается невероятно ароматной, мягкой и сочной. Готовьте с удовольствием и удивляйте своих гостей новым вкусом знакомого блюда!

Ингредиенты

  • Соевый соус — 4 ст. ложки;
  • Мед — 2 ст. ложки;
  • Апельсиновый сок (свежевыжатый) — 100 мл;
  • Красное сухое вино — 50 мл;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Имбирь (свежий) — 1,5 см корня;
  • Молотая корица — 1⁄2 ч. ложки;
  • Анис — 1 звездочка;
  • Соль и черный перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт

  1. Очистите имбирь и натрите его на терке, а чеснок мелко нарежьте. Это позволит полностью раскрыть ароматы специй в маринаде.
  2. В глубокой емкости смешайте соевый соус, мед и апельсиновый сок. Добавьте вино, натертый имбирь и чеснок, корицу и звездочку аниса. Тщательно смешайте все ингредиенты, дабы они объединились и мед полностью растворился.
  3. Добавьте немного соли и черного перца, но будьте осторожны с солью, так как соевый соус сам по себе соленый. Корица и анис добавят теплый, пряный аромат, который отлично сочетается с мясом утки.
  4. Хорошо промойте утку и вытрите ее бумажными полотенцами или салфетками. С помощью ножа сделайте неглубокие надрезы на кожице, чтобы маринад лучше пропитал утку. Поместите мясо в глубокую емкость и полейте маринадом со всех сторон, тщательно втирая его. Для большего аромата можно оставить немного маринада для поливки в процессе запекания.
  5. Накройте емкость с уткой и уберите в холодильник минимум на четыре часа, а лучше — на ночь. Чем дольше маринуется утка, тем более насыщенным будет вкус.
  6. Разогрейте духовку до 180 °C. Перед запеканием положите внутрь утки несколько долек апельсина и лавровые листья — это придаст дополнительный аромат и сохранит сочность мяса. Переложите утку в форму для запекания, вылейте немного маринада сверху и накройте фольгой.
  7. Запекайте утку под фольгой около 1,5 часа, периодически поливая ее выделившимся соком и оставшимся маринадом. За 20–30 минут до конца снимите фольгу и увеличьте температуру до 200 °C, чтобы образовалась золотистая и хрустящая корочка.

Советы по приготовлению

  • Кроме апельсина, можно добавить немного сока или цедры лимона, чтобы усилить кисло-сладкие оттенки маринада.
  • Если хотите придать блюду восточный акцент, добавьте щепотку молотого кориандра или кардамона.
  • Утка будет отлично сочетаться с запеченными овощами, картофелем или салатом из свежих листьев с бальзамической заправкой.
Еда