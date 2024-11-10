Рецепт маринада для утки в духовке

Запеченная утка — это блюдо, которое прекрасно подойдет для особых случаев и праздников. Чтобы мясо получилось особенно сочным и ароматным, нужно уделить внимание маринаду.

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Запеченная утка с таким маринадом получается невероятно ароматной, мягкой и сочной. Готовьте с удовольствием и удивляйте своих гостей новым вкусом знакомого блюда!

Ингредиенты

Соевый соус — 4 ст. ложки;

Мед — 2 ст. ложки;

Апельсиновый сок (свежевыжатый) — 100 мл;

Красное сухое вино — 50 мл;

Чеснок — 3 зубчика;

Имбирь (свежий) — 1,5 см корня;

Молотая корица — 1⁄2 ч. ложки;

Анис — 1 звездочка;

Соль и черный перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Очистите имбирь и натрите его на терке, а чеснок мелко нарежьте. Это позволит полностью раскрыть ароматы специй в маринаде. В глубокой емкости смешайте соевый соус, мед и апельсиновый сок. Добавьте вино, натертый имбирь и чеснок, корицу и звездочку аниса. Тщательно смешайте все ингредиенты, дабы они объединились и мед полностью растворился. Добавьте немного соли и черного перца, но будьте осторожны с солью, так как соевый соус сам по себе соленый. Корица и анис добавят теплый, пряный аромат, который отлично сочетается с мясом утки. Хорошо промойте утку и вытрите ее бумажными полотенцами или салфетками. С помощью ножа сделайте неглубокие надрезы на кожице, чтобы маринад лучше пропитал утку. Поместите мясо в глубокую емкость и полейте маринадом со всех сторон, тщательно втирая его. Для большего аромата можно оставить немного маринада для поливки в процессе запекания. Накройте емкость с уткой и уберите в холодильник минимум на четыре часа, а лучше — на ночь. Чем дольше маринуется утка, тем более насыщенным будет вкус. Разогрейте духовку до 180 °C. Перед запеканием положите внутрь утки несколько долек апельсина и лавровые листья — это придаст дополнительный аромат и сохранит сочность мяса. Переложите утку в форму для запекания, вылейте немного маринада сверху и накройте фольгой. Запекайте утку под фольгой около 1,5 часа, периодически поливая ее выделившимся соком и оставшимся маринадом. За 20–30 минут до конца снимите фольгу и увеличьте температуру до 200 °C, чтобы образовалась золотистая и хрустящая корочка.

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