Какое масло предпочтительнее для жарки продуктов

При выборе масла для жарки продуктов нужно помнить, что масло может изменить вкус готового блюда, а также сделать его менее полезным. Например, популярное оливковое масло, которое считается одним из самых полезных, имеет невысокую температуру дымления — всего 190-220°C. Поэтому лучше его использовать для салатов, заправок, жарки овощей и рыбы, запекания.

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Об этом в разговоре с «Газетой.ру» рассказал телеведущий, бренд-шеф Григорий Мосин.

Если в меню азиатские блюда, требующие жарки, эксперт рекомендовал выбрать кокосовое масло. Температура его дымления в зависимости от степени рафинации составляет от 177°C до 232°C.

Подсолнечное масло отличается высокой температурой дымления до 225°C, если продукт рафинированный.

Поэтому оно подходит для жарки при высоких температурах. К тому, подсолнечное масло обладает нейтральным вкусом, обогащено жирными кислотами.

«Однако избыток таких кислот в рационе может быть вреден, кроме того, полиненасыщенные жиры в масле могут окисляться при нагревании. Лучше выбирать рафинированное масло, чтобы избежать образования вредных соединений при высоких температурах», — отметил эксперт.

Одним из самых стабильных масел Мосин назвал масло авокадо. Температура его дымления достигает 270°С, поэтому оно отлично подходит для жарки.

Для приготовления индийских блюд отлично подойдет горчичное масло, обогащенное омега-3 и омега-6, которые полезны для сердца. Кроме того, такое масло обладает уникальным вкусом и ароматом. Именно поэтому горчичное масло может подойти не всем, уверен Мосин.

Что касается кунжутного масла, оно обладает приятным вкусом, а также богат витамином Е, антиоксидантами. Чаще всего его используют в азиатской кухне.

«Важно помнить, что даже самое полезное масло следует использовать в умеренных количествах, чтобы избежать избытка калорий и жиров в рационе», — резюмировал Мосин.

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