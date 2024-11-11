Рецепт для похудения: запеченные овощи

Постное и полезное блюдо получается из овощей, приготовленных в духовке. Они подойдут в качестве гарнира или легкого перекуса и не вредят фигуре.

Для приготовления возьмите 1/2 цветной капусты, луковицу, перец болгарский, шампиньоны, морковь, соль, красный и черный перец по вкусу, две столовых ложки оливкового масла и 100 г греческого йогурта.

Овощи хорошо промойте, а у шампиньонов удалите плодоножки. Лук нарежьте кольцами, морковь — кружочками. Разложите овощи и грибы на противень в один слой, посолите и поперчите. Поставьте запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 25 минут. Блюдо готово! Подавайте с греческим йогуртом.

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