Как выбрать пельмени

Пельмени являются полезным продуктом. Но стоит обращать внимание на качество мяса, из которого они изготовлены. Таким мнением поделился в интервью на радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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Он считает, что наиболее полезны пельмени из мяса птицы. Если рассматривать пельмени с красным мясом, то уже возникает небольшой вред. Все из-за того, что красное мясо нежелательно есть больше двух-трех порций в неделю, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и того реже. Можно уменьшить вред, используя, к примеру, нежирные сорта мяса, увеличив количество лука либо картофеля в фарше.

Пельмени лучше варить, а не жарить, продолжил диетолог. Жарка добавляет больше вреда, чем пользы. Кроме того, не стоит злоупотреблять солью и жирными соусами, подытожил врач.