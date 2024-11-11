Как приготовить смузи с гранатом

В пасмурную погоду рекомендуем почаще радовать себя сезонными яркими продуктами. Один из них — гранат. Фрукт богат витаминами C, K, B6, фолиевой кислотой, клетчаткой и антиоксидантами.

Предлагаем приготовить смузи с гранатом. Этот напиток не только украсит стол, но и принесет пользу сердцу, мозгу и иммунной системе.

Ингредиенты

Смесь замороженных или свежих ягод — 150 г

Банан — 1 шт.

Черника — 50 г

Гранат — 1 шт.

Способ приготовления

Нарезаем банан на крупные кружочки. Банан со смесью ягоды и черникой перемешиваем в блендере, ручным миксером или вилкой. Выжимаем из граната сок. Пару ягодок можно отложить в сторону для украшения напитка. К уже готовой смеси из ягод и фруктов добавляем гранатовый сок и взбиваем напиток примерно 30 секунд. Готово!

Смузи с гранатом можно наслаждаться и в летнее время. Если хотите сделать напиток более освежающим, добавьте в него дробленый лед.

Также рекомендуем приготовить на домашней кухне смузи с тыквой и абрикосом.