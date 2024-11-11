Как приготовить смузи с гранатом

Заряд витаминов в холодную пору — смузи с гранатом
В пасмурную погоду рекомендуем почаще радовать себя сезонными яркими продуктами. Один из них — гранат. Фрукт богат витаминами C, K, B6, фолиевой кислотой, клетчаткой и антиоксидантами.
Предлагаем приготовить смузи с гранатом. Этот напиток не только украсит стол, но и принесет пользу сердцу, мозгу и иммунной системе.
Ингредиенты
Смесь замороженных или свежих ягод — 150 г
Банан — 1 шт.
Черника — 50 г
Гранат — 1 шт.
Способ приготовления
- Нарезаем банан на крупные кружочки.
- Банан со смесью ягоды и черникой перемешиваем в блендере, ручным миксером или вилкой.
- Выжимаем из граната сок. Пару ягодок можно отложить в сторону для украшения напитка.
- К уже готовой смеси из ягод и фруктов добавляем гранатовый сок и взбиваем напиток примерно 30 секунд. Готово!
Смузи с гранатом можно наслаждаться и в летнее время. Если хотите сделать напиток более освежающим, добавьте в него дробленый лед.
Также рекомендуем приготовить на домашней кухне смузи с тыквой и абрикосом.