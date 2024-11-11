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Заряд витаминов в холодную пору — смузи с гранатом

В пасмурную погоду рекомендуем почаще радовать себя сезонными яркими продуктами. Один из них — гранат. Фрукт богат витаминами C, K, B6, фолиевой кислотой, клетчаткой и антиоксидантами.

Как приготовить смузи с гранатом
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Предлагаем приготовить смузи с гранатом. Этот напиток не только украсит стол, но и принесет пользу сердцу, мозгу и иммунной системе.

Ингредиенты

Смесь замороженных или свежих ягод — 150 г

Банан — 1 шт.

Черника — 50 г

Гранат — 1 шт.

Способ приготовления

  1. Нарезаем банан на крупные кружочки.
  2. Банан со смесью ягоды и черникой перемешиваем в блендере, ручным миксером или вилкой.
  3. Выжимаем из граната сок. Пару ягодок можно отложить в сторону для украшения напитка.
  4. К уже готовой смеси из ягод и фруктов добавляем гранатовый сок и взбиваем напиток примерно 30 секунд. Готово!

Смузи с гранатом можно наслаждаться и в летнее время. Если хотите сделать напиток более освежающим, добавьте в него дробленый лед.

Также рекомендуем приготовить на домашней кухне смузи с тыквой и абрикосом.

Еда