Удивительная закуска — рецепт хурмы с моцареллой
Пошаговый рецепт хурмы с моцареллой — вариант простой, необычной и полезной закуски.
Хурма — не только вкусный, но и полезный фрукт, богатый витаминами А и С, йодом, железом, калием и магнием. Она укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и служит профилактикой авитаминоза.
Ингредиенты
- Хурма — 2 шт.
- Масло из оливы — 30 г
- Моцарелла — 1 шарик
- Черный перец — на вкус
Способ приготовления
- Для этого рецепта лучше выбирать структурированные сорта, которые получится без проблем нарезать на кружки.
- Шарик нежного сыра также нарезаем на круги.
- Приступаем к строительству своеобразной башни из моцареллы и хурмы. Выкладываем продукты друг на друга. Получится симпатичная конструкция, которую следует поперчить и сдобрить маслом. Приятного аппетита!
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