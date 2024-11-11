Удивительная закуска — рецепт хурмы с моцареллой

Пошаговый рецепт хурмы с моцареллой — вариант простой, необычной и полезной закуски.

Хурма — не только вкусный, но и полезный фрукт, богатый витаминами А и С, йодом, железом, калием и магнием. Она укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и служит профилактикой авитаминоза.

Ингредиенты

Хурма — 2 шт.

Масло из оливы — 30 г

Моцарелла — 1 шарик

Черный перец — на вкус

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбирать структурированные сорта, которые получится без проблем нарезать на кружки. Шарик нежного сыра также нарезаем на круги. Приступаем к строительству своеобразной башни из моцареллы и хурмы. Выкладываем продукты друг на друга. Получится симпатичная конструкция, которую следует поперчить и сдобрить маслом. Приятного аппетита!

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