Вкусный салат без яиц и сыра: готовится пару минут

Если вам надоели «Цезарь» и «Оливье», приготовьте этот простой салат. Повар Юлия Архипова поделилась рецептом.

Возьмите 250 г ветчины, огурец, банку фасоли в собственном соку, 100 г консервированной кукурузы, соль, перец и майонез по вкусу.

Ветчину и огурец нарежьте соломкой. Слейте воду с кукурузы и фасоли, добавьте все компоненты в миску, добавьте соль, перец, майонез и перемешайте, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что иногда к приходу гостей надо что-то быстро приготовить. Тогда на выручку приходит этот быстрый рецепт пирога из лаваша.

Также NEWS.ru рассказывал, что многие помнят манник еще с советского времени. Сейчас хозяйки редко готовят это блюдо, хотя оно получается вкусным и простым. Готовится по принципу «3 стакана».