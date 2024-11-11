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Рецепт для похудения: полезные сэндвичи. Едим — и килограммы уходят

Отличный рецепт интересных бутербродов на завтрак. Они помогут разнообразить диетический рацион и не навредят фигуре — всего 200 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: полезные сэндвичи
© globallookpress.com

Для приготовления возьмите четыре хлебца, 60 г адыгейского сыра, 1,5 яйца, половину огурца, соль и перец по вкусу.

Сыр натрите на крупной терке, яйца отварите и натрите, добавьте к сыру. По желанию добавьте йогурт или нежирную сметану. Посолите и поперчите начинку.

Выложите ее на хлебцы, выложите нарезанный огурец и накройте сверху вторым хлебцем. Блюдо готово!

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