Рецепт для похудения: полезные сэндвичи

Отличный рецепт интересных бутербродов на завтрак. Они помогут разнообразить диетический рацион и не навредят фигуре — всего 200 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите четыре хлебца, 60 г адыгейского сыра, 1,5 яйца, половину огурца, соль и перец по вкусу.

Сыр натрите на крупной терке, яйца отварите и натрите, добавьте к сыру. По желанию добавьте йогурт или нежирную сметану. Посолите и поперчите начинку.

Выложите ее на хлебцы, выложите нарезанный огурец и накройте сверху вторым хлебцем. Блюдо готово!