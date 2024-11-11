Макароны-гнезда с фаршем в духовке: сытное блюдо на каждый день

Макароны-гнезда с фаршем в духовке: сытное и эффектное блюдо на каждый день
Макароны-гнезда с фаршем — это не только вкусно, но и красиво! Эти «гнездышки» с сочной мясной начинкой и сырной корочкой выглядят эффектно, а готовить их не сложнее обычной запеканки.
Макароны-гнезда с фаршем в духовке получаются сочными, ароматными и очень сытными — отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола!
Ингредиенты
- Макароны-гнезда — 8–10 шт.
- Фарш — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 небольшая
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Томатный соус или паста — 3 ст. ложки
- Сливки (10–15%) — 200 мл
- Сыр (гауда, моцарелла или чеддер) — 100 г
- Растительное масло — 2 ст. ложки
- Соль, черный перец, сушеный базилик или орегано — по вкусу
- Свежая зелень (петрушка или укроп) — для украшения
Пошаговое приготовление
- Очистите и мелко нашинкуйте лук и чеснок, морковь лучше натереть на крупной терке. На сковороде разогреваем масло и жарим лук до прозрачности. Добавьте чеснок и морковь, жарьте еще пару минут.
- Положите в сковороду мясо, перемешайте и готовьте, пока фарш не станет рассыпчатым. Добавьте томатную пасту, соль и перец. Если любите ароматы, добавьте щепотку сушеного базилика или орегано. Тушите около пяти минут на умеренном огне, затем снимите с огня.
- Включите духовку и разогрейте до +180 градусов. Возьмите жаропрочную форму и смажьте дно маслом. Разложите макароны-гнезда в форме, стараясь оставлять между ними небольшое пространство.
- Аккуратно наполните каждое гнездо готовым фаршем. Чтобы гнезда получились более сочными, налейте в форму 100 мл воды или бульона, чтобы макароны могли впитать жидкость во время приготовления.
- Смешайте сливки с небольшим количеством соли и перца, затем полейте каждое макаронное «гнездышко». Сливки добавят блюду нежности и мягкости, делая макароны более насыщенными.
- Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 20–25 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте каждое «гнездо» тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут до образования румяной корочки.
- Готовые макароны-гнезда украсьте свежей зеленью для яркости подачи. Подавайте горячими прямо из формы, чтобы каждый мог насладиться красивым и аппетитным блюдом.
Советы по приготовлению
- Можно добавить грибы или измельченные оливки в фарш для большей вариативности вкуса.
- Пармезан добавит пикантности, а моцарелла — нежности и тягучести, идеально подходящей для запеканок.
- Если хотите более легкий вариант, используйте бульон вместо сливок, но не забывайте проверять макароны на готовность.