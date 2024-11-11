Макароны-гнезда с фаршем в духовке: сытное блюдо на каждый день

Макароны-гнезда с фаршем — это не только вкусно, но и красиво! Эти «гнездышки» с сочной мясной начинкой и сырной корочкой выглядят эффектно, а готовить их не сложнее обычной запеканки.

Макароны-гнезда с фаршем в духовке получаются сочными, ароматными и очень сытными — отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола!

Ингредиенты

Макароны-гнезда — 8–10 шт.

Фарш — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 небольшая

Чеснок — 1–2 зубчика

Томатный соус или паста — 3 ст. ложки

Сливки (10–15%) — 200 мл

Сыр (гауда, моцарелла или чеддер) — 100 г

Растительное масло — 2 ст. ложки

Соль, черный перец, сушеный базилик или орегано — по вкусу

Свежая зелень (петрушка или укроп) — для украшения

Пошаговое приготовление

Очистите и мелко нашинкуйте лук и чеснок, морковь лучше натереть на крупной терке. На сковороде разогреваем масло и жарим лук до прозрачности. Добавьте чеснок и морковь, жарьте еще пару минут. Положите в сковороду мясо, перемешайте и готовьте, пока фарш не станет рассыпчатым. Добавьте томатную пасту, соль и перец. Если любите ароматы, добавьте щепотку сушеного базилика или орегано. Тушите около пяти минут на умеренном огне, затем снимите с огня. Включите духовку и разогрейте до +180 градусов. Возьмите жаропрочную форму и смажьте дно маслом. Разложите макароны-гнезда в форме, стараясь оставлять между ними небольшое пространство. Аккуратно наполните каждое гнездо готовым фаршем. Чтобы гнезда получились более сочными, налейте в форму 100 мл воды или бульона, чтобы макароны могли впитать жидкость во время приготовления. Смешайте сливки с небольшим количеством соли и перца, затем полейте каждое макаронное «гнездышко». Сливки добавят блюду нежности и мягкости, делая макароны более насыщенными. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 20–25 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте каждое «гнездо» тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут до образования румяной корочки. Готовые макароны-гнезда украсьте свежей зеленью для яркости подачи. Подавайте горячими прямо из формы, чтобы каждый мог насладиться красивым и аппетитным блюдом.

Советы по приготовлению