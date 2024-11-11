Рецепт веганских канапе с тофу

Веганские канапе с тофу — закуска, которая украсит праздничный стол, например на Новый год. Она порадует как веганов и вегетарианцев, так и постящихся. Делимся простым рецептом угощения.

Ингредиенты

Ржаной хлеб — 5 ломтиков

Тофу — 100 г

Майонез постный — 2–3 ст. л.

Огурец — 1/2 шт.

Зубчики чеснока — 2 шт.

Соль, перец, зелень — по вкусу

Лимонный сок — 1 ст. л.

Маслины или оливки — для украшения

Способ приготовления

Нарежьте огурец тонкими кружочками.

Из хлебной мякоти вырежьте кружочки (их размер должен совпадать с размером огуречных ломтиков). Выложите на сухую горячую сковороду и подсушите.

Соедините тофу с майонезом, добавьте измельченный чеснок и лимонный сок. Измельчите блендером до однородности. Всыпьте измельченную зелень и приправы, перемешайте.

Смажьте половину хлебных кружочков начинкой из тофу, накройте огуречными ломтиками. Сверху выложите еще три слоя: оставшиеся кусочки хлеба, начинку, огурцы.

При желании украсьте маслинами или оливками, соедините шпажками.

Веганские канапе готовы!