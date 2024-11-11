Рецепт веганских канапе с тофу — простой праздничной закуски
Веганские канапе с тофу — закуска, которая украсит праздничный стол, например на Новый год. Она порадует как веганов и вегетарианцев, так и постящихся. Делимся простым рецептом угощения.
Ингредиенты
- Ржаной хлеб — 5 ломтиков
- Тофу — 100 г
- Майонез постный — 2–3 ст. л.
- Огурец — 1/2 шт.
- Зубчики чеснока — 2 шт.
- Соль, перец, зелень — по вкусу
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Маслины или оливки — для украшения
Способ приготовления
Нарежьте огурец тонкими кружочками.
Из хлебной мякоти вырежьте кружочки (их размер должен совпадать с размером огуречных ломтиков). Выложите на сухую горячую сковороду и подсушите.
Соедините тофу с майонезом, добавьте измельченный чеснок и лимонный сок. Измельчите блендером до однородности. Всыпьте измельченную зелень и приправы, перемешайте.
Смажьте половину хлебных кружочков начинкой из тофу, накройте огуречными ломтиками. Сверху выложите еще три слоя: оставшиеся кусочки хлеба, начинку, огурцы.
При желании украсьте маслинами или оливками, соедините шпажками.
Веганские канапе готовы!
- Время приготовления — 15 минут
- Калорийность — 111 ккал на 100 г