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Рецепт веганских канапе с тофу — простой праздничной закуски

Веганские канапе с тофу — закуска, которая украсит праздничный стол, например на Новый год. Она порадует как веганов и вегетарианцев, так и постящихся. Делимся простым рецептом угощения.

Рецепт веганских канапе с тофу
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Ржаной хлеб — 5 ломтиков
  • Тофу — 100 г
  • Майонез постный — 2–3 ст. л.
  • Огурец — 1/2 шт.
  • Зубчики чеснока — 2 шт.
  • Соль, перец, зелень — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Маслины или оливки — для украшения

Способ приготовления

Нарежьте огурец тонкими кружочками.

Из хлебной мякоти вырежьте кружочки (их размер должен совпадать с размером огуречных ломтиков). Выложите на сухую горячую сковороду и подсушите.

Соедините тофу с майонезом, добавьте измельченный чеснок и лимонный сок. Измельчите блендером до однородности. Всыпьте измельченную зелень и приправы, перемешайте.

Смажьте половину хлебных кружочков начинкой из тофу, накройте огуречными ломтиками. Сверху выложите еще три слоя: оставшиеся кусочки хлеба, начинку, огурцы.

При желании украсьте маслинами или оливками, соедините шпажками.

Веганские канапе готовы!

  • Время приготовления — 15 минут
  • Калорийность — 111 ккал на 100 г