В рецептуру чая «Москва» добавили смородину, апельсин и бутоны роз

Столица имеет свои гастрономические символы, к которым относятся конфеты и шоколад знаменитых кондитерских производств, а также торт "Москва", продающийся в фирменной упаковке. С недавнего времени город получил еще один гастробренд — одноименный чайный купаж, в состав которого включили смородину, апельсин и бутоны роз.

Чай "Москва" продается как полноценный сувенир в красной жестяной банке. Он производится на предприятии, имеющем более чем с 25-летнюю историю.

В его состав вошли любимые ягоды многих москвичей – черная и красная смородина, а также земляника. Помимо яркого вкуса и аромата, который они придают чаю, ягоды делают напиток полезным для здоровья, приводит портал мэра и правительства Москвы слова авторов купажа. Кроме того, в чай добавили васильки, ассоциирующиеся с русскими полями, а также сафлор и бутоны розы, которые придают напитку косметологические свойства.

Традиции чаепития в Москве поддерживаются на протяжении нескольких сотен лет. В связи с этим авторы гастрономического сувенира изучали исторические документы, тонкости и технологии изготовления чая во время его подготовки.

Помощь в этом процессе им оказали и сами горожане. Летом 2024 года в рамках фестиваля "Московское чаепитие" жители и гости столицы попробовали несколько купажей. Фаворит был выбран вслепую только на основании его вкуса и аромата. Наиболее подходящим, чтобы называться московским, признали купаж № 3, который в дальнейшем и стал чаем "Москва".