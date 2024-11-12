Рецепт для похудения: салат с курицей

Полезный и вкусный салат с курицей отлично подойдет и на обед и на ужин. Он хорошо утоляет голод и не вредит фигуре.

Для приготовления возьмите 150 г отварной или запеченной грудки, одно авокадо, один огурец, два вареных яйца, две столовых ложки оливкового масла, столовую ложку лимонного сока и соль.

Подготовьте овощи, нарежьте авокадо и огурец кубиком. Куриную грудку нарежьте таким же способом.

Яйца почистите и нарежьте мелко. Все хорошо перемешайте, посолите и заправьте маслом и лимонным соком. Салат готов!

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