Рецепт классической яблочной шарлотки для постящихся и веганов

Классическая яблочная шарлотка — любимый многими и простой в приготовлении пирог. Делимся рецептом угощения без молока и яиц, которое порадует как постящихся, так и веганов.

Ингредиенты

Яблоки любого сорта — 600 г

Мука пшеничная — 220 г

Сахар белый или тростниковый — 160 г

Растительное масло — 80 мл

Вода — 200 мл

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ванильный ароматизатор, сироп — по желанию

Способ приготовления

В подходящей емкости соедините воду и сахар, по желанию добавьте 2 ст. л. сиропа и пару капель ароматизатора. Перемешайте до растворения сахара.

Всейте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Добавьте масло, еще раз тщательно перемешайте.

Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками, удалив сердцевины.

Разъемную форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите на дно яблоки, залейте тестом.

Выпекайте 50–60 минут на 180 градусах.

Классическая яблочная шарлотка для постящихся и веганов готова!