Рецепт классической яблочной шарлотки с апельсиновым соком

Классическая яблочная шарлотка с апельсиновым соком: в пост и на праздник
Шарлотка с апельсиновым соком — необычная и очень вкусная вариация классической яблочной шарлотки. Она подходит как для постящихся, так и для веганов. Делимся пошаговым рецептом фруктового десерта.
Ингредиенты
- Яблоки любого сорта — 3 шт. (средние)
- Мука пшеничная — 220 г
- Сахар — 140 г
- Апельсиновый сок — 100 мл
- Вода — 100 мл
- Масло растительное — 90 мл
- Цедра апельсина — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Способ приготовления
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.
В глубокой емкости смешайте сок, теплую воду, сахар и щепотку соли. Перемешивайте до растворения сахара.
Добавьте масло и цедру, перемешайте.
Всейте муку с разрыхлителем, тщательно перемешайте. У вас получится вязкое, но текучее тесто. Дайте ему настояться в течение 15 минут.
Яблоки очистите и нарежьте дольками, удалив сердцевины. Всыпьте в тесто и перемешайте.
Застелите форму для выпечки пергаментом, смажьте маслом (либо используйте силиконовую форму: ее можно не смазывать).
Влейте в форму тесто, разровняйте.
Выпекайте 40 минут до румяности. Время приготовления может варьироваться в зависимости от особенностей духовки.
Постная шарлотка готова!
- Время приготовления — 1 час
- Калорийность — 215 ккал на 100 г