Рецепт классической яблочной шарлотки с апельсиновым соком

Шарлотка с апельсиновым соком — необычная и очень вкусная вариация классической яблочной шарлотки. Она подходит как для постящихся, так и для веганов. Делимся пошаговым рецептом фруктового десерта.

Ингредиенты

Яблоки любого сорта — 3 шт. (средние)

Мука пшеничная — 220 г

Сахар — 140 г

Апельсиновый сок — 100 мл

Вода — 100 мл

Масло растительное — 90 мл

Цедра апельсина — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

В глубокой емкости смешайте сок, теплую воду, сахар и щепотку соли. Перемешивайте до растворения сахара.

Добавьте масло и цедру, перемешайте.

Всейте муку с разрыхлителем, тщательно перемешайте. У вас получится вязкое, но текучее тесто. Дайте ему настояться в течение 15 минут.

Яблоки очистите и нарежьте дольками, удалив сердцевины. Всыпьте в тесто и перемешайте.

Застелите форму для выпечки пергаментом, смажьте маслом (либо используйте силиконовую форму: ее можно не смазывать).

Влейте в форму тесто, разровняйте.

Выпекайте 40 минут до румяности. Время приготовления может варьироваться в зависимости от особенностей духовки.

Постная шарлотка готова!