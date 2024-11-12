Эксперт объяснил, как определить качество икры

В икру нужно добавить воды — фейковый деликатес от нее разбухнет из-за желатина в составе, посоветовал основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов Алексей Рудько в разговоре с ОТР. По его словам, сейчас мошенники научились имитировать даже эмбрион в икринках.

Можно в горячую воду кинуть. Если икра настоящая, то она побелеет, потому что белок свернется. Можно полить перекисью водорода, <...> образуется пенка, — поделился Рудько.

Он добавил, что настоящие икринки не бывают идеально ровными, а в центре всегда есть темный кружок — эмбрион. Однако даже его недобросовестные предприниматели уже научились имитировать, поэтому к проверкам продукции нужно подходить более детально.

К тому же не стоит покупать деликатес на развалах у метро, потому что такие торговые точки безразлично относятся к свой репутации, в отличие от специализированных рыбных магазинов и сетевых супермаркетов. Сетевые объявления о продаже икры по слишком низкой стоимости тоже должны насторожить потенциального покупателя — такие публикации часто размещают мошенники, которые оставляют жертв и без товара, и без денег, подытожил эксперт.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что два брата-цыгана были задержаны в Санкт-Петербурге по обвинению в мошенничестве. Один из них продал пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков, представив их как красную икру.