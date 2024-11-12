Креветки в сливочном соусе: быстрый рецепт для гурманов

Креветки в сливочном соусе — это блюдо с изысканным вкусом и приятной кремовой текстурой. Подойдет для тех, кто хочет порадовать себя и своих близких чем-то особенным, не затрачивая много времени на приготовление. Креветки приобретают нежный вкус благодаря сливочному соусу, чесноку и зелени. Такое блюдо можно готовить и на праздник, и каждый день. Приводим легкий и быстрый рецепт.

Список продуктов

Креветки — 300 г (очищенные)

Сливки (20–30%) — 200 мл

Чеснок — 2–3 зубчика

Масло растительное (лучше брать оливковое) — 1 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Приправы

Свежие травы (укроп или петрушка) — для украшения

Пармезан — 20 г (по желанию)

Способ приготовления

Сначала займемся самими креветками. Если они замороженные, разморозьте их и промойте. Очистите креветки, если они неочищенные.

Разогрейте сковороду, смешайте на ней немного оливкового и сливочного масла, разогрейте. Отправьте туда же измельченный чеснок и жарьте где-то 30 секунд до появления аромата.

Добавьте креветки на сковороду и обжаривайте по 1–2 минуты с каждой стороны до легкого золотистого оттенка. Не передержите, чтобы они остались сочными.

Влейте сливки в сковороду, добавьте соль и перец. Варите соус около 3–4 минут, пока он немного загустеет. При желании можно добавить тертый пармезан для более насыщенного вкуса.

Снимите сковороду с огня, посыпьте блюдо нарезанной зеленью и подавайте горячим.

Креветки в сливочном соусе идеально подойдут к пасте, рису или в качестве самостоятельной закуски.