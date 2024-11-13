Россияне рассказали о странных вкусовых предпочтениях в еде

Большинство россиян открыты к экспериментам в кулинарии и готовы пробовать необычные продукты и вкусовые сочетания. Это показал опрос, проведённый программой лояльности «Х5 Клуб».

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В ходе исследования 67,5% респондентов признались, что им нравится пробовать новые вкусы, а 16,6% являются гурманами, стремящимися постоянно искать необычные сочетания. При этом 15,8% предпочитают простую, традиционную еду.

Что касается гастрономических экспериментов, более половины участников (51%) заявили, что пробовали мел, а 47% — медовую акварель. В числе популярных необычных сочетаний пицца с ананасами, которая нравится более чем половине респондентов (55,3%), а только 5,6% не согласны с этим выбором. Сыроежки с плесенью и медом также нашли отклик у 45,7%, в то время как мясо с ягодным соусом предпочитают 39,7% опрошенных. Чуть меньше — 29% — любят сочетание шоколада с перцем чили.

Некоторые гастрономические эксперименты не произвели впечатления: 46% респондентов не оценили картофель фри с шоколадом, а 34% — кофе со сливочным маслом. 33% не готовы пробовать клубнику с огурцом. Противоречивыми стали шоколад и авокадо: это сочетание привлекает 18,6% опрошенных, но вызывает отвращение у 15,2%.

Респонденты также пробовали продукты, которые явно не предназначены для потребления, такие как сырое тесто (67,2%), мыло, картон и даже гудрон. Около половины респондентов (47%) выражают желание попробовать медовую акварель или бомбочки для ванн, хотя только 19,2% никогда не задумывались о съедобности подобных объектов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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