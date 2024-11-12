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Режем лук без слез: нужно смазать нож этим — совет от опытных хозяек

Хозяйки часто прибегают к разным способам нарезки лука, чтобы не лить слезы во время готовки. Часто они оказываются неэффективными, поэтому стоит попробовать этот способ.

Режем лук без слез: совет от опытных хозяек
© РИА Новости

Для нарезки лука без слез смажьте нож оливковым маслом. Оно предотвращает испарение раздражающих веществ. Если в доме нет оливкового масла, перед нарезкой уберите луковицу на полчаса в холодильник.

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