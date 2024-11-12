Режем лук без слез: совет от опытных хозяек

Хозяйки часто прибегают к разным способам нарезки лука, чтобы не лить слезы во время готовки. Часто они оказываются неэффективными, поэтому стоит попробовать этот способ.

Для нарезки лука без слез смажьте нож оливковым маслом. Оно предотвращает испарение раздражающих веществ. Если в доме нет оливкового масла, перед нарезкой уберите луковицу на полчаса в холодильник.

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