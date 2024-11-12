Новогодние салаты: классика и модерн для взыскательных кулинаров

Сколько праздничных салатов и закусок входит в ваш праздничный стол? Если 20, а у вас в копилке только сельдь под шубой, «Мимоза», «Адмиралтейский», фаршированные помидоры, еврейская закуска, сельдь в горчичной заливке, канапе с красной икрой, овощная тарелка и «Поцелуйчики», то сейчас мы быстро решим задачу. Собрали для вас 11 самых вкусных салатов для праздничного стола на Новый год — 2025.

Главный салат для встречи 2025 года — «Змейка»

Кубиками режем вареные картофель, яйца и куриное филе, репчатый лук и свежие огурцы. Смешиваем, приправляем солью и перцем, заправляем майонезом. Выкладываем на блюдо в виде извивающейся змеи, нарезанным пластинками огурцом выкладываем зеленую чешую и украшаем маслинами там, где должны быть глаза.

Салат с тунцом по новому рецепту

Свежие огурцы, вареную морковь и сельдерей мелко крошим ножом. Тунца, консервированного в собственном соку, разминаем вилкой, смешиваем с овощами, заливаем соком из банки, перемешиваем, солим, перчим и добавляем сливочный сыр.

Салат для очень голодных гостей с сервелатом

Очень сытный салат получается из мелко нарезанного сервелата, твердого сыра и свежих помидоров. Его заправляют майонезом, дают настояться несколько часов в холодильнике, при подаче на стол украшают свежей зеленью.

Неоклассический цезарь

Салат с классическим рецептом, в который мы добавили небольшую «изюминку». Вареное куриное филе для салата режем кубиками со стороной около 1 см, помидоры черри и маслины без косточки делим ножом на четыре части. Блюдо для сервировки закрываем листьями салата, высыпаем перемешанные помидоры и мясо, добавляем мелко порезанную свежую зелень, заливаем майонезом, смешанным с чесноком, посыпаем тертым сыром и маслинами. Украшаем белыми сухариками.

Сытный салат с курицей и картошкой

Он готовится из отварного картофеля, который режут на четвертинки и обжаривают до золотистой корочки, порезанного полукольцами красного луками и кубиками — вареного куриного филе и свежих помидоров. Все ингредиенты смешивают в салатнике, заправляют смесью сметаны с горчицей, солят и перчат.

Оливье с яблоками

Тот самый спорный рецепт, с яблоками. Прежде чем критиковать, приготовьте и попробуйте. Готовится как и обычный оливье — из вареных картошки, моркови, куриного филе и яиц, соленых огурцов, консервированного гороха, майонеза, соли, перца и яблока. Все ингредиенты, кроме яблока, мелко шинкуют ножом. Яблоко трут на терке. Все смешивают и заправляют майонезом.

Салат «Красное море»

Яркий салат готовят из нарезанных крабовых палочек, красного болгарского перца и помидоров. Их смешивают с измельченным чесноком, добавляют соль, перец, заправляют майонезом и украшают тертым сыром.

Рыбно-сырный салат

Несмотря на необычное сочетание ингредиентов, салат получается удивительно вкусным. Для его приготовления измельчаем вилкой консервированную печень трески, смешиваем с тертым сыром, маринованным луком, нарезанными кубиком вареными яйцами и заправляем майонезом.

Крабовая классика

Разумеется, не обойтись в праздник и без салата с крабовыми палочками. Для него варим рис, режем крабовые палочки, свежие огурцы и вареные вкрутую яйца мелкими кубиками. Все смешиваем и заправляем майонезом.

Курица под «медвежьей шубой»

Этот необычный салат еще называют «Медвежья шуба». Он готовится из мелко порезанного куриного филе, смешанного с чесноком и майонезом, которые выкладывают в качестве первого слоя. Для удобства можно формировать салат с помощью формы для выпечки без дна, уложенной на блюдо. Сверху идет слой измельченного репчатого лука, затем — вареных яиц, все промазывается майонезом. После этого укладывают слой вареной тертой моркови с майонезом, мелко тертым сыром и сверху — измельченными жареными грецкими орехами. После этого кольцо снимают, смазывают салат майонезом по бокам и украшают перьями зеленого лука.

Снежный вихрь

Согласно рецепту автора для салата кубиками режут отварное куриное филе и вареные вкрутую яйца. На блюдо слоями укладывают курицу с солью, перцем и майонезом, затем яйца с майонезом, после — резаные маринованные огурцы и консервированную кукурузу. Посыпают тертым сыром и украшают тонко нарезанным зеленым луком. Для того чтобы салат пропитался, оставляют его в холодильнике на пару часов.