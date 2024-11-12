Рецепт домашнего пирога с грибами

Нет ничего вкуснее домашних пирогов. В качестве начинки можно использовать что угодно. Но этот вариант пирога точно сведет всех с ума.

Возьмите 300 г грибов, 150 г сливочного масла, 100 мл молока, 1/2 стакана муки, три яйца, две столовые ложки сметаны, соль, перец и специи по вкусу.

Грибы помойте, переберите и отварите. Половину получившейся массы запеките в духовке со сливочным маслом при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Вторую часть грибов обжарьте на сковороде. Грибы из духовки с остатками масла измельчите блендером.

В глубокой миске взбейте яйца, залейте молоком, посолите, приправьте и добавьте просеянную муку. Тесто раскатайте в пласт. Форму для выпечки смажьте маслом и застелите тестом, чтобы получились бортики.

Залейте внутрь сливочно-грибную массу, сверху выложите обжаренные грибы и поставьте в духовку. Выпекайте 15–20 минут при 180 градусах.