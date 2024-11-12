Канапе «Лед и пламя»: рецепт красивого и вкусного угощения для фуршета
Это эффектное канапе сочетает в себе пряный и свежий вкус, мягкую и острую текстуры. Яркие красные и зеленые оттенки делают его настоящим украшением праздничного стола. Попробуйте повторить этот необычный рецепт для фуршета у себя дома!
Ингредиенты
- Креветки крупные — 10 шт.
- Перечный сыр (типа феты с острыми нотками) — 100 г
- Огурец свежий — 1 шт.
- Сладкий перец красный — 1 шт.
- Базилик свежий — несколько листьев
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сок лайма — 1 ч. л.
- Шпажки — 10 шт.
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовьте креветки — если они замороженные, разморозьте, затем отварите в подсоленной воде с добавлением лаймового сока для легкой кислинки. После приготовления обсушите и остудите.
Нарежьте огурец и сыр — огурец и перечный сыр нарежьте кубиками примерно одинакового размера, чтобы они удобно нанизывались на шпажки и создавали красивую композицию.
Подготовьте перец — очистите от семян, нарежьте крупными кусочками или квадратами.
Соберите канапе — на шпажку нанизывайте последовательно огурец, базилик, кусочек сыра, перец и завершите креветкой. Контрастные цвета выглядят эстетично.
Уложите канапе на тарелку, полейте небольшим количеством оливкового масла для блеска и посыпьте мелко нарезанными листьями базилика для свежего аромата. Подавайте сразу, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.
Советы по приготовлению и подаче:
- Чтобы усилить вкус, замаринуйте креветки в смеси оливкового масла, чеснока и трав на 10–15 минут перед отвариванием.
- Можно добавить кубики манго или ананаса для сладости или заменить огурец на зеленый виноград для кислинки.
Вот полезная информация о канапе «Лед и пламя»:
- калорийность — около 120 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 20 минут.