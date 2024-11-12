Канапе «Лед и пламя»: рецепт красивого и вкусного угощения для фуршета

Это эффектное канапе сочетает в себе пряный и свежий вкус, мягкую и острую текстуры. Яркие красные и зеленые оттенки делают его настоящим украшением праздничного стола. Попробуйте повторить этот необычный рецепт для фуршета у себя дома!

Канапе «Лед и пламя»: рецепт красивого и вкусного угощения
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Ингредиенты

  • Креветки крупные — 10 шт.
  • Перечный сыр (типа феты с острыми нотками) — 100 г
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Сладкий перец красный — 1 шт.
  • Базилик свежий — несколько листьев
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Сок лайма — 1 ч. л.
  • Шпажки — 10 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте креветки — если они замороженные, разморозьте, затем отварите в подсоленной воде с добавлением лаймового сока для легкой кислинки. После приготовления обсушите и остудите.

Нарежьте огурец и сыр — огурец и перечный сыр нарежьте кубиками примерно одинакового размера, чтобы они удобно нанизывались на шпажки и создавали красивую композицию.

Подготовьте перец — очистите от семян, нарежьте крупными кусочками или квадратами.

Соберите канапе — на шпажку нанизывайте последовательно огурец, базилик, кусочек сыра, перец и завершите креветкой. Контрастные цвета выглядят эстетично.

Уложите канапе на тарелку, полейте небольшим количеством оливкового масла для блеска и посыпьте мелко нарезанными листьями базилика для свежего аромата. Подавайте сразу, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.

Советы по приготовлению и подаче:

  • Чтобы усилить вкус, замаринуйте креветки в смеси оливкового масла, чеснока и трав на 10–15 минут перед отвариванием.
  • Можно добавить кубики манго или ананаса для сладости или заменить огурец на зеленый виноград для кислинки.

Вот полезная информация о канапе «Лед и пламя»:

  • калорийность — около 120 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 20 минут.