Канапе «Лед и пламя»: рецепт красивого и вкусного угощения

Это эффектное канапе сочетает в себе пряный и свежий вкус, мягкую и острую текстуры. Яркие красные и зеленые оттенки делают его настоящим украшением праздничного стола. Попробуйте повторить этот необычный рецепт для фуршета у себя дома!

Ингредиенты

Креветки крупные — 10 шт.

Перечный сыр (типа феты с острыми нотками) — 100 г

Огурец свежий — 1 шт.

Сладкий перец красный — 1 шт.

Базилик свежий — несколько листьев

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сок лайма — 1 ч. л.

Шпажки — 10 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте креветки — если они замороженные, разморозьте, затем отварите в подсоленной воде с добавлением лаймового сока для легкой кислинки. После приготовления обсушите и остудите.

Нарежьте огурец и сыр — огурец и перечный сыр нарежьте кубиками примерно одинакового размера, чтобы они удобно нанизывались на шпажки и создавали красивую композицию.

Подготовьте перец — очистите от семян, нарежьте крупными кусочками или квадратами.

Соберите канапе — на шпажку нанизывайте последовательно огурец, базилик, кусочек сыра, перец и завершите креветкой. Контрастные цвета выглядят эстетично.

Уложите канапе на тарелку, полейте небольшим количеством оливкового масла для блеска и посыпьте мелко нарезанными листьями базилика для свежего аромата. Подавайте сразу, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.

Советы по приготовлению и подаче:

Чтобы усилить вкус, замаринуйте креветки в смеси оливкового масла, чеснока и трав на 10–15 минут перед отвариванием.

Можно добавить кубики манго или ананаса для сладости или заменить огурец на зеленый виноград для кислинки.

Вот полезная информация о канапе «Лед и пламя»: