Рецепт заливного пирога с капустой на кефире

Заливной пирог с капустой на кефире — традиционное блюдо русской кухни. Он не только вкусный и сытный, но и простой в приготовлении. Делимся пошаговым рецептом выпечки с тушеной капустой.

Ингредиенты

Кефир — 150 мл

Мука пшеничная — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сода — 1 г (щепотка)

Капуста белокочанная свежая — 200 г

Луковица репчатая — 40 г

Растительное масло — 60 мл

Соль — 2 г (1/3 ч. л.)

Перец черный молотый — 2 г (1/3 ч. л.)

Приправы (розмарин, базилик, орегано или другие) — по вкусу

Петрушка свежая — небольшой пучок (либо сушеная петрушка по вкусу)

Кунжут белый — 2/3 ст. л.

Способ приготовления

Взбейте яйцо с солью с помощью венчика или миксера.

В отдельной миске смешайте кефир с содой, оставьте на 2–4 минуты, чтобы ингредиенты вступили в реакцию. Затем влейте кефир к взбитому яйцу, перемешайте.

Всейте муку и замесите однородное жидкое тесто.

Очистите овощи от шелухи или верхних листьев. Кочан нашинкуйте тонкой соломкой и примните, чтобы мякоть пустила сок. Луковицу нарубите мелким кубиком.

Выложите лук в сковородку с горячим маслом, жарьте 5 минут на среднем огне. Следом всыпьте капусту, перемешайте, накройте крышкой и тушите 20 минут на среднем огне. Посыпьте зеленью, приправьте по вкусу, перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Влейте на дно половину теста, сверху положите тушеную капусту и залейте второй половиной теста. Украсьте кунжутом.

Поставьте в духовку на 30 минут.

Заливной пирог готов! Вы можете разнообразить начинку, добавив грибы и морковь или заменив овощи яйцами, рисом, рыбой, ветчиной по вкусу.