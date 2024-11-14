Рецепт заливного пирога с капустой на кефире

Заливной пирог с капустой на кефире — традиционное блюдо русской кухни. Он не только вкусный и сытный, но и простой в приготовлении. Делимся пошаговым рецептом выпечки с тушеной капустой.
Ингредиенты
- Кефир — 150 мл
- Мука пшеничная — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сода — 1 г (щепотка)
- Капуста белокочанная свежая — 200 г
- Луковица репчатая — 40 г
- Растительное масло — 60 мл
- Соль — 2 г (1/3 ч. л.)
- Перец черный молотый — 2 г (1/3 ч. л.)
- Приправы (розмарин, базилик, орегано или другие) — по вкусу
- Петрушка свежая — небольшой пучок (либо сушеная петрушка по вкусу)
- Кунжут белый — 2/3 ст. л.
Способ приготовления
Взбейте яйцо с солью с помощью венчика или миксера.
В отдельной миске смешайте кефир с содой, оставьте на 2–4 минуты, чтобы ингредиенты вступили в реакцию. Затем влейте кефир к взбитому яйцу, перемешайте.
Всейте муку и замесите однородное жидкое тесто.
Очистите овощи от шелухи или верхних листьев. Кочан нашинкуйте тонкой соломкой и примните, чтобы мякоть пустила сок. Луковицу нарубите мелким кубиком.
Выложите лук в сковородку с горячим маслом, жарьте 5 минут на среднем огне. Следом всыпьте капусту, перемешайте, накройте крышкой и тушите 20 минут на среднем огне. Посыпьте зеленью, приправьте по вкусу, перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Влейте на дно половину теста, сверху положите тушеную капусту и залейте второй половиной теста. Украсьте кунжутом.
Поставьте в духовку на 30 минут.
Заливной пирог готов! Вы можете разнообразить начинку, добавив грибы и морковь или заменив овощи яйцами, рисом, рыбой, ветчиной по вкусу.
- Время приготовления — 1 час 20 минут
- Калорийность — 188 ккал на 100 г