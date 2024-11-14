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Рецепт заливного пирога с капустой на кефире: сытное лакомство на всю семью

Заливной пирог с капустой на кефире — традиционное блюдо русской кухни. Он не только вкусный и сытный, но и простой в приготовлении. Делимся пошаговым рецептом выпечки с тушеной капустой.

Рецепт заливного пирога с капустой на кефире
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Кефир — 150 мл
  • Мука пшеничная — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сода — 1 г (щепотка)
  • Капуста белокочанная свежая — 200 г
  • Луковица репчатая — 40 г
  • Растительное масло — 60 мл
  • Соль — 2 г (1/3 ч. л.)
  • Перец черный молотый — 2 г (1/3 ч. л.)
  • Приправы (розмарин, базилик, орегано или другие) — по вкусу
  • Петрушка свежая — небольшой пучок (либо сушеная петрушка по вкусу)
  • Кунжут белый — 2/3 ст. л.

Способ приготовления

Взбейте яйцо с солью с помощью венчика или миксера.

В отдельной миске смешайте кефир с содой, оставьте на 2–4 минуты, чтобы ингредиенты вступили в реакцию. Затем влейте кефир к взбитому яйцу, перемешайте.

Всейте муку и замесите однородное жидкое тесто.

Очистите овощи от шелухи или верхних листьев. Кочан нашинкуйте тонкой соломкой и примните, чтобы мякоть пустила сок. Луковицу нарубите мелким кубиком.

Выложите лук в сковородку с горячим маслом, жарьте 5 минут на среднем огне. Следом всыпьте капусту, перемешайте, накройте крышкой и тушите 20 минут на среднем огне. Посыпьте зеленью, приправьте по вкусу, перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Влейте на дно половину теста, сверху положите тушеную капусту и залейте второй половиной теста. Украсьте кунжутом.

Поставьте в духовку на 30 минут.

Заливной пирог готов! Вы можете разнообразить начинку, добавив грибы и морковь или заменив овощи яйцами, рисом, рыбой, ветчиной по вкусу.

  • Время приготовления — 1 час 20 минут
  • Калорийность — 188 ккал на 100 г
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