Помните меню в детском саду? Первое, второе и обязательно — компот. Какими вкусными они были в детстве! Между прочим, и сегодня нам совершенно не зазорно сварить себе компот, ведь это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный напиток, который можно приготовить из различных видов фруктов и ягод. Он помогает утолить жажду, обогащает организм витаминами и минералами, и даже может способствовать укреплению иммунитета. Вот пять лучших рецептов компотов от шеф-повара Руслана Миронова, которые не только порадуют вас своим вкусом, но и принесут пользу вашему здоровью.

Компот из сушеных фруктов

Смесь сушеных яблок, груш, абрикосов и чернослива — 200 г,

вода — 2 л,

сахар или мед по вкусу,

пара палочек корицы.

Сушеные фрукты тщательно промойте, залейте водой, добавьте сахар и корицу. Варите на медленном огне около 40 минут. Если берете мед, то его стоит добавлять уже после того, как компот остыл.

Яблочный компот с мятой

яблоки — 5 шт.,

вода — 1.5 л,

сахар или мед — по вкусу,

свежая или сушеная мята — 10 листочков.

Яблоки нарезать дольками, залить водой, добавить сахар и варить 20 минут. За 5 минут до готовности добавить мяту.

Компот из вишни с ванилью

вишня свежая или замороженная — 500 г,

вода — 2 л,

сахар или мед — по вкусу

ванильный сахар — 1 пакетик.

Вишню очистить от косточек, залить водой, добавить сахары и варить на медленном огне 15 минут.

Клубничный компот с лимоном

клубника свежая или замороженная — 300 г,

вода — 1.5 л,

сахар или мед — по вкусу,

лимон — 1 шт.

Клубнику промыть, лимон нарезать дольками, все ингредиенты залить водой, добавить сахар и варить на медленном огне 20 минут.

Компот из сливы и розмарина

слива — 400 г,

вода — 2 л,

сахар или мед — 150 г,

розмарин — 1 веточка.

Сливы разрезать на половинки, убрать косточки, залить водой, добавить сахар и розмарин. Варить на медленном огне 30 минут.