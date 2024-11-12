Компоты: 5 лучших рецептов от шеф-повара
Помните меню в детском саду? Первое, второе и обязательно — компот. Какими вкусными они были в детстве! Между прочим, и сегодня нам совершенно не зазорно сварить себе компот, ведь это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный напиток, который можно приготовить из различных видов фруктов и ягод. Он помогает утолить жажду, обогащает организм витаминами и минералами, и даже может способствовать укреплению иммунитета. Вот пять лучших рецептов компотов от шеф-повара Руслана Миронова, которые не только порадуют вас своим вкусом, но и принесут пользу вашему здоровью.
Компот из сушеных фруктов
- Смесь сушеных яблок, груш, абрикосов и чернослива — 200 г,
- вода — 2 л,
- сахар или мед по вкусу,
- пара палочек корицы.
Сушеные фрукты тщательно промойте, залейте водой, добавьте сахар и корицу. Варите на медленном огне около 40 минут. Если берете мед, то его стоит добавлять уже после того, как компот остыл.
Яблочный компот с мятой
- яблоки — 5 шт.,
- вода — 1.5 л,
- сахар или мед — по вкусу,
- свежая или сушеная мята — 10 листочков.
Яблоки нарезать дольками, залить водой, добавить сахар и варить 20 минут. За 5 минут до готовности добавить мяту.
Компот из вишни с ванилью
- вишня свежая или замороженная — 500 г,
- вода — 2 л,
- сахар или мед — по вкусу
- ванильный сахар — 1 пакетик.
Вишню очистить от косточек, залить водой, добавить сахары и варить на медленном огне 15 минут.
Клубничный компот с лимоном
- клубника свежая или замороженная — 300 г,
- вода — 1.5 л,
- сахар или мед — по вкусу,
- лимон — 1 шт.
Клубнику промыть, лимон нарезать дольками, все ингредиенты залить водой, добавить сахар и варить на медленном огне 20 минут.
Компот из сливы и розмарина
- слива — 400 г,
- вода — 2 л,
- сахар или мед — 150 г,
- розмарин — 1 веточка.
Сливы разрезать на половинки, убрать косточки, залить водой, добавить сахар и розмарин. Варить на медленном огне 30 минут.