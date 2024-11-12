Рецепт канапе с моцареллой и черри

Вкус Италии на праздничном столе — канапе с моцареллой и черри
На праздничный стол хочется выложить множество аппетитных закусок. В этот раз предлагаем украсить новогоднее меню канапе на шпажках с моцареллой. Гостей порадует сочетание свежих томатов, сливочной моцареллы и деликатной остринки свежемолотого перца.
Ингредиенты
- Черри — 200 г
- Соус песто — 30 г
- Шарики моцареллы — 1 упаковка
- Черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Помидорки нарезаем на две части.
- Промазываем каждую из половинок соусом песто.
- Приступаем к самому интересному этапу — созданию необычной композиции на шпажках. Кстати, вместо привычных деревянных палочек можете поискать в магазине многоразовые альтернативы, украшенные под стать празднику. Располагаем ингредиенты слоями: долька томата — сырный шарик.
- Готовое блюдо сдабриваем перцем и подаем к столу!
Также советуем приготовить к завтраку омлет с сыром и шпинатом.