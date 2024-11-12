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Вкус Италии на праздничном столе — канапе с моцареллой и черри

На праздничный стол хочется выложить множество аппетитных закусок. В этот раз предлагаем украсить новогоднее меню канапе на шпажках с моцареллой. Гостей порадует сочетание свежих томатов, сливочной моцареллы и деликатной остринки свежемолотого перца.

Рецепт канапе с моцареллой и черри
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Черри — 200 г
  • Соус песто — 30 г
  • Шарики моцареллы — 1 упаковка
  • Черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Помидорки нарезаем на две части.
  2. Промазываем каждую из половинок соусом песто.
  3. Приступаем к самому интересному этапу — созданию необычной композиции на шпажках. Кстати, вместо привычных деревянных палочек можете поискать в магазине многоразовые альтернативы, украшенные под стать празднику. Располагаем ингредиенты слоями: долька томата — сырный шарик.
  4. Готовое блюдо сдабриваем перцем и подаем к столу!

Также советуем приготовить к завтраку омлет с сыром и шпинатом.