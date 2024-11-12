Рецепт канапе с моцареллой и черри

На праздничный стол хочется выложить множество аппетитных закусок. В этот раз предлагаем украсить новогоднее меню канапе на шпажках с моцареллой. Гостей порадует сочетание свежих томатов, сливочной моцареллы и деликатной остринки свежемолотого перца.

Ингредиенты

Черри — 200 г

Соус песто — 30 г

Шарики моцареллы — 1 упаковка

Черный перец — по вкусу

Способ приготовления

Помидорки нарезаем на две части. Промазываем каждую из половинок соусом песто. Приступаем к самому интересному этапу — созданию необычной композиции на шпажках. Кстати, вместо привычных деревянных палочек можете поискать в магазине многоразовые альтернативы, украшенные под стать празднику. Располагаем ингредиенты слоями: долька томата — сырный шарик. Готовое блюдо сдабриваем перцем и подаем к столу!

Также советуем приготовить к завтраку омлет с сыром и шпинатом.