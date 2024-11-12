Рецепт вкусной итальянской пасты

Паста со вкусом Италии — простой ужин для всей семьи
Если вы давно хотели удивить свою вторую половинку, то вот наш совет: устройте романтический ужин при свечах. К столу предлагаем подать пасту со вкусом Италии — с базиликом и ароматными томатами.
Ингредиенты
- Спагетти — 300 г
- Помидоры — 260 г
- Чеснок — 5 долек
- Базилик — 50 г
- Небольшой репчатый лук — 1 штука
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый перец — по вкусу
Способ приготовления
- Отварите спагетти до состояния аль-денте.
- Лук измельчите полукольцами, мелко нарежьте чеснок и томаты. Выложите овощи в сковороду и посыпьте их листочками базилика.
- Затем высыпьте в сковороду овощную смесь и добавьте воду, оставшуюся после варки макарон. Накройте соус крышкой и дождитесь, пока вода закипит. Когда это произойдет, убавьте огонь до среднего и тушите овощи в течение пяти минут, периодически помешивая.
- Смешиваем ингредиенты и подаем к столу!