Паста со вкусом Италии — простой ужин для всей семьи

Если вы давно хотели удивить свою вторую половинку, то вот наш совет: устройте романтический ужин при свечах. К столу предлагаем подать пасту со вкусом Италии — с базиликом и ароматными томатами.

Рецепт вкусной итальянской пасты
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Ингредиенты

  • Спагетти — 300 г
  • Помидоры — 260 г
  • Чеснок — 5 долек
  • Базилик — 50 г
  • Небольшой репчатый лук — 1 штука
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварите спагетти до состояния аль-денте.
  2. Лук измельчите полукольцами, мелко нарежьте чеснок и томаты. Выложите овощи в сковороду и посыпьте их листочками базилика.
  3. Затем высыпьте в сковороду овощную смесь и добавьте воду, оставшуюся после варки макарон. Накройте соус крышкой и дождитесь, пока вода закипит. Когда это произойдет, убавьте огонь до среднего и тушите овощи в течение пяти минут, периодически помешивая.
  4. Смешиваем ингредиенты и подаем к столу!