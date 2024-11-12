Рецепт вкусной итальянской пасты

Если вы давно хотели удивить свою вторую половинку, то вот наш совет: устройте романтический ужин при свечах. К столу предлагаем подать пасту со вкусом Италии — с базиликом и ароматными томатами.

Ингредиенты

Спагетти — 300 г

Помидоры — 260 г

Чеснок — 5 долек

Базилик — 50 г

Небольшой репчатый лук — 1 штука

Соль — по вкусу

Свежемолотый перец — по вкусу

Способ приготовления