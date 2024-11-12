Как выбрать свити и в чем его польза и вред

Все о свити: что это, польза и вред, как выбрать и с чем готовить
Свити — цитрусовый, полученный в результате соединения грейпфрута и помело в середине XX века. Его отличают сочная сладкая мякоть с легкой горечью и толстая зеленая кожура. Рассказываем все самое важное о фрукте: как его выбрать, с чем есть и не только.
Свити: калорийность и БЖУ
Как и большинство фруктов, свити — низкокалорийный продукт. Его калорийность составляет всего 58 ккал на 100 граммов. На 100 граммов также приходится:
Мякоть свити очень сочная: она на 90% состоит из воды. Ей присущ выраженный цитрусовый аромат. А сладость гармонирует с кислыми и горькими нотками.
Польза и вред свити
Свити — природный источник витамина С и витаминов группы B. В состав цитрусового также входят калий, кальций, медь, фтор, магний и другие полезные микроэлементы. В совокупности с большим количеством сока это делает свити идеальным средством для:
- укрепления иммунитета;
- нормализации водного баланса;
- нормализации уровня сахара в крови;
- укрепления волос и ногтей;
- улучшения состояния кожи;
- борьбы с апатией и упадком сил;
- улучшения работы мозга и повышения продуктивности;
- тонизирования организма;
- расщепления жиров и похудения.
Как и другие цитрусовые, свити стоит употреблять в умеренном количестве при заболеваниях ЖКТ, включая язвенную болезнь и повышенную кислотность желудка. Слишком большое количество фрукта также может спровоцировать аллергическую реакцию.
Как выбрать свити
Теперь поговорим о том, как выбрать свити. Фрукт стоит оценивать по следующим критериям:
- аромат — свити присущ выраженный цитрусовый запах с хвойными нотками;
- цвет кожуры — она должна быть светло-зеленой без потемнений и пятен;
- поверхность — кожура спелого фрукта гладкая, блестящая и не имеет царапин и других повреждений;
- вес — спелый фрукт всегда увесистый из-за обилия мякоти и сока;
- плотность — спелый свити чуть мягкий при нажатии, но упругий.
С чем есть и как готовить свити
В большинстве случаев свити едят в сыром виде. Достаточно очистить его от кожуры (вручную или ножом) и разделить на дольки.
Свити также можно использовать в:
- фруктовых салатах;
- джемах;
- сиропах;
- соках;
- сорбетах.
Теперь вы знаете все о свити. Фрукт станет натуральным источником полезных веществ и отлично дополнит диетический рацион.