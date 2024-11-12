Как выбрать свити и в чем его польза и вред

Свити — цитрусовый, полученный в результате соединения грейпфрута и помело в середине XX века. Его отличают сочная сладкая мякоть с легкой горечью и толстая зеленая кожура. Рассказываем все самое важное о фрукте: как его выбрать, с чем есть и не только.

Свити: калорийность и БЖУ

Как и большинство фруктов, свити — низкокалорийный продукт. Его калорийность составляет всего 58 ккал на 100 граммов. На 100 граммов также приходится:

Мякоть свити очень сочная: она на 90% состоит из воды. Ей присущ выраженный цитрусовый аромат. А сладость гармонирует с кислыми и горькими нотками.

Польза и вред свити

Свити — природный источник витамина С и витаминов группы B. В состав цитрусового также входят калий, кальций, медь, фтор, магний и другие полезные микроэлементы. В совокупности с большим количеством сока это делает свити идеальным средством для:

укрепления иммунитета;

нормализации водного баланса;

нормализации уровня сахара в крови;

укрепления волос и ногтей;

улучшения состояния кожи;

борьбы с апатией и упадком сил;

улучшения работы мозга и повышения продуктивности;

тонизирования организма;

расщепления жиров и похудения.

Как и другие цитрусовые, свити стоит употреблять в умеренном количестве при заболеваниях ЖКТ, включая язвенную болезнь и повышенную кислотность желудка. Слишком большое количество фрукта также может спровоцировать аллергическую реакцию.

Как выбрать свити

Теперь поговорим о том, как выбрать свити. Фрукт стоит оценивать по следующим критериям:

аромат — свити присущ выраженный цитрусовый запах с хвойными нотками;

цвет кожуры — она должна быть светло-зеленой без потемнений и пятен;

поверхность — кожура спелого фрукта гладкая, блестящая и не имеет царапин и других повреждений;

вес — спелый фрукт всегда увесистый из-за обилия мякоти и сока;

плотность — спелый свити чуть мягкий при нажатии, но упругий.

С чем есть и как готовить свити

В большинстве случаев свити едят в сыром виде. Достаточно очистить его от кожуры (вручную или ножом) и разделить на дольки.

Свити также можно использовать в:

фруктовых салатах;

джемах;

сиропах;

соках;

сорбетах.

Теперь вы знаете все о свити. Фрукт станет натуральным источником полезных веществ и отлично дополнит диетический рацион.