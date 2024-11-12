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Все о свити: что это, польза и вред, как выбрать и с чем готовить

Свити — цитрусовый, полученный в результате соединения грейпфрута и помело в середине XX века. Его отличают сочная сладкая мякоть с легкой горечью и толстая зеленая кожура. Рассказываем все самое важное о фрукте: как его выбрать, с чем есть и не только.

Как выбрать свити и в чем его польза и вред
© globallookpress.com

Свити: калорийность и БЖУ

Как и большинство фруктов, свити — низкокалорийный продукт. Его калорийность составляет всего 58 ккал на 100 граммов. На 100 граммов также приходится:

Мякоть свити очень сочная: она на 90% состоит из воды. Ей присущ выраженный цитрусовый аромат. А сладость гармонирует с кислыми и горькими нотками.

Польза и вред свити

Свити — природный источник витамина С и витаминов группы B. В состав цитрусового также входят калий, кальций, медь, фтор, магний и другие полезные микроэлементы. В совокупности с большим количеством сока это делает свити идеальным средством для:

  • укрепления иммунитета;
  • нормализации водного баланса;
  • нормализации уровня сахара в крови;
  • укрепления волос и ногтей;
  • улучшения состояния кожи;
  • борьбы с апатией и упадком сил;
  • улучшения работы мозга и повышения продуктивности;
  • тонизирования организма;
  • расщепления жиров и похудения.

Как и другие цитрусовые, свити стоит употреблять в умеренном количестве при заболеваниях ЖКТ, включая язвенную болезнь и повышенную кислотность желудка. Слишком большое количество фрукта также может спровоцировать аллергическую реакцию.

Как выбрать свити

Теперь поговорим о том, как выбрать свити. Фрукт стоит оценивать по следующим критериям:

  • аромат — свити присущ выраженный цитрусовый запах с хвойными нотками;
  • цвет кожуры — она должна быть светло-зеленой без потемнений и пятен;
  • поверхность — кожура спелого фрукта гладкая, блестящая и не имеет царапин и других повреждений;
  • вес — спелый фрукт всегда увесистый из-за обилия мякоти и сока;
  • плотность — спелый свити чуть мягкий при нажатии, но упругий.

С чем есть и как готовить свити

В большинстве случаев свити едят в сыром виде. Достаточно очистить его от кожуры (вручную или ножом) и разделить на дольки.

Свити также можно использовать в:

  • фруктовых салатах;
  • джемах;
  • сиропах;
  • соках;
  • сорбетах.

Теперь вы знаете все о свити. Фрукт станет натуральным источником полезных веществ и отлично дополнит диетический рацион.