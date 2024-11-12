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Деликатес на праздничном столе — канапе с креветками

В этом году предлагаем разнообразить праздничный стол и приготовить канапе с креветками и гуакамоле. Это необычное сочетание порадует ароматом и нежнейшей текстурой. Канапе добавит праздничному столу свежую нотку.

Как сделать канапе с креветками для праздничного стола
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Креветки — 180 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Красная луковица — 1/2 маленькой головки
  • Огурец — 1 шт.
  • Черный перец — по вкусу
  • Лимонный сок — по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарежьте помидор с луком маленькими кусочками. Чем меньше — тем лучше.
  2. Из авокадо убираем косточку. Ложкой вынимаем мякоть и пюрируем любым удобным способом.
  3. Смешиваем ингредиенты между собой. Перчим по вкусу. Добавляем лимонный сок.
  4. По возможности, прогоните массу через блендер.
  5. Креветки обжариваем в сливочном масле.
  6. Огурец нарезаем на кружки. Лучше выбирать широкие плоды.
  7. Приступаем к сборке. Нижний слой — огурец. На него выкладываем гуакамоле. Накалываем на шпажку креветку и соединяем конструкцию с огуречной подставкой. Приятного аппетита!