Как сделать канапе с креветками для праздничного стола

Деликатес на праздничном столе — канапе с креветками
В этом году предлагаем разнообразить праздничный стол и приготовить канапе с креветками и гуакамоле. Это необычное сочетание порадует ароматом и нежнейшей текстурой. Канапе добавит праздничному столу свежую нотку.
Ингредиенты
- Креветки — 180 г
- Авокадо — 1 шт.
- Красная луковица — 1/2 маленькой головки
- Огурец — 1 шт.
- Черный перец — по вкусу
- Лимонный сок — по вкусу
Способ приготовления
- Нарежьте помидор с луком маленькими кусочками. Чем меньше — тем лучше.
- Из авокадо убираем косточку. Ложкой вынимаем мякоть и пюрируем любым удобным способом.
- Смешиваем ингредиенты между собой. Перчим по вкусу. Добавляем лимонный сок.
- По возможности, прогоните массу через блендер.
- Креветки обжариваем в сливочном масле.
- Огурец нарезаем на кружки. Лучше выбирать широкие плоды.
- Приступаем к сборке. Нижний слой — огурец. На него выкладываем гуакамоле. Накалываем на шпажку креветку и соединяем конструкцию с огуречной подставкой. Приятного аппетита!