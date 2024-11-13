Как выбрать сладкие мандарины

Мандарины — одно из самых популярных лакомств в зимнее время и поздней осенью. И вот на что нужно обращать внимание, чтобы купить спелые и вкусные плоды.

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Сорт. Сладкий вкус имеют клементины и муркотты. При этом у абхазских мандаринов насыщенный аромат.

Цвет кожуры. Ярко-оранжевая кожура — показатель зрелости плода. Избегайте мандаринов с видимыми пятнами или бледной кожурой.

Аромат. Чем он сильнее, тем более сладким должен быть фрукт. Но не покупайте мандарины с химическими или неприятными запахами.

Вес. Сладкие мандарины обычно довольно тяжёлые и среднего размера.

Текстура кожицы. У сладких мандаринов кожура упругая и не слишком толстая. Также на ней не должно быть повреждений.

Происхождение. Если вы любите сладкие фрукты, то выбирайте мандарины из Марокко.