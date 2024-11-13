Советский рецепт шарлотки

Шарлотка по-советски — один из самых популярных и легких в приготовлении пирогов с яблоками. Этот рецепт был особенно популярен в советское время: он простой и быстрый. Яблоки и мягкое тесто образуют сочное и ароматное сочетание, идеально подходящее для уютных чаепитий.

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Ингредиенты

Яблоки (лучше брать кисло-сладкие сорта) — 3–4 шт;

Яйца куриные — 3 шт;

Корица — по желанию;

Сахарный песок — 1 стакан;

Мука пшеничная — 1 стакан;

Разрыхлитель — 1 ч. л. (или пищевая сода — 0,5 ч. л., погашенная уксусом);

Сливочное масло — для смазывания формы.

Пошаговый рецепт приготовления

Вымойте яблоки, очистите их от серединки и нарежьте тоненькими ломтиками или кубиками. По желанию можете присыпать корицей для аромата.

В подходящей глубины емкости взбейте яйца с сахарным песком до получения пышной и светлой массы. Это нужно для того, чтобы тесто получилось воздушным и легким.

Постепенно всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая массу лопаткой или венчиком, чтобы она осталась пышной.

Отправьте нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки равномерно распределились по массе.

Подготовьте форму, смазав ее сливочным маслом, и вылейте тесто с яблоками. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около получаса (или чуть дольше, зависит от вашей духовки), пока не подрумянится. Готовность легко проверить с помощью деревянных палочек, шпажек или простых зубочисток.

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