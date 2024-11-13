Как быстро сделать красную рыбу в апельсиновом соке

Малосольную рыбу можно подавать как самостоятельную закуску, а также использовать в салатах и канапе. Рассказываем, как сделать деликатес на скорую руку, засолив красную рыбу в апельсиновом соке.

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Ингредиенты

Филе красной рыбы (семги, форели или другой) — 500 г;

Апельсин — 1 шт;

Соль — 3 ст. л;

Сахар — 1 ст. л;

Перец горошком — 10 шт;

Укроп — пара веточек.

Способ приготовления

Удалите кости и хребет рыбы.

Смешайте соль с сахаром, натрите филе получившейся смесью с обеих сторон. Далее выложите рыбу на тарелку чешуей вниз, посыпьте перцем.

Выжмите апельсин удобным способом и сбрызните филе получившимся соком, сверху выложите веточки укропа.

Накройте рыбу пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре на 20 минут, после чего поставьте в холодильник на один день.

Натрите рыбу выделившимся соком и поставьте в холодильник еще на сутки.

Малосольная рыба готова!

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