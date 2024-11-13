Как быстро сделать красную рыбу в апельсиновом соке

Рецепт соленой красной рыбы в апельсиновом соке: деликатес на скорую руку
Малосольную рыбу можно подавать как самостоятельную закуску, а также использовать в салатах и канапе. Рассказываем, как сделать деликатес на скорую руку, засолив красную рыбу в апельсиновом соке.
Ингредиенты
- Филе красной рыбы (семги, форели или другой) — 500 г;
- Апельсин — 1 шт;
- Соль — 3 ст. л;
- Сахар — 1 ст. л;
- Перец горошком — 10 шт;
- Укроп — пара веточек.
Способ приготовления
Удалите кости и хребет рыбы.
Смешайте соль с сахаром, натрите филе получившейся смесью с обеих сторон. Далее выложите рыбу на тарелку чешуей вниз, посыпьте перцем.
Выжмите апельсин удобным способом и сбрызните филе получившимся соком, сверху выложите веточки укропа.
Накройте рыбу пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре на 20 минут, после чего поставьте в холодильник на один день.
Натрите рыбу выделившимся соком и поставьте в холодильник еще на сутки.
Малосольная рыба готова!
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