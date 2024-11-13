Рецепт для похудения: картофельные зразы

Многие привыкли считать зразы мясными котлетами. Однако в них необязательно добавлять мясо. Попробуйте вариант с морковью. Они получатся не менее вкусными и не навредят фигуре — всего 121 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите восемь картофелин, четыре столовых ложки муки, луковицу, морковку, три столовых ложки растительного масла, соль и специи по вкусу.

Картофель отварите в мундире, а в это время обжарьте нарезанные лук с морковью и посолите их. Готовый картофель разомните до состояния пюре, добавьте соль и муку.

Замесите тесто из картофельной массы и сформируйте лепешки. В них выложите зажарку и «закройте» ее. Выложите в форму для выпекания, смажьте куриным желтком и уберите в разогретую до 190 градусов духовку на полчаса. Блюдо готово!

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