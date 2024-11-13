Рецепт: креветки с чесноком на сковороде

Аромат на весь дом — креветки с чесноком на сковороде
Креветки с чесноком на сковороде — ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением стола. В этом рецепте разберемся, как приготовить креветки с чесноком быстро и просто.
Ингредиенты
- Очищенные креветки — 900 г
- Чеснок — 7 долек
- Сливочное масло — для жарки
- Соль — 1/2 чайной ложки
- Свежемолотый перец — 1/3 чайной ложки
- Лимонный сок — для подачи
Способ приготовления
- Разогреваем масло на сковороде.
- Выкладываем на огонь креветки. Обжариваем на среднем огне около пяти минут.
- Пока креветки жарятся, мелко нарубите чесночные дольки.
- Добавляем чеснок и соль с перцем к морепродуктам. Обжариваем еще пять минут.
- Перед подачей сбрызгиваем креветки с чесноком лимонным соком.
Эти креветки можно добавить в сытный картофельный салат, рецепт которого вы можете найти здесь.