Рецепт: креветки с чесноком на сковороде

Креветки с чесноком на сковороде — ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением стола. В этом рецепте разберемся, как приготовить креветки с чесноком быстро и просто.

Ингредиенты

Очищенные креветки — 900 г

Чеснок — 7 долек

Сливочное масло — для жарки

Соль — 1/2 чайной ложки

Свежемолотый перец — 1/3 чайной ложки

Лимонный сок — для подачи

Способ приготовления

Разогреваем масло на сковороде. Выкладываем на огонь креветки. Обжариваем на среднем огне около пяти минут. Пока креветки жарятся, мелко нарубите чесночные дольки. Добавляем чеснок и соль с перцем к морепродуктам. Обжариваем еще пять минут. Перед подачей сбрызгиваем креветки с чесноком лимонным соком.

Эти креветки можно добавить в сытный картофельный салат, рецепт которого вы можете найти здесь.