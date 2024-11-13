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Аромат на весь дом — креветки с чесноком на сковороде

Креветки с чесноком на сковороде — ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением стола. В этом рецепте разберемся, как приготовить креветки с чесноком быстро и просто.

Рецепт: креветки с чесноком на сковороде
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Очищенные креветки — 900 г
  • Чеснок — 7 долек
  • Сливочное масло — для жарки
  • Соль — 1/2 чайной ложки
  • Свежемолотый перец — 1/3 чайной ложки
  • Лимонный сок — для подачи

Способ приготовления

  1. Разогреваем масло на сковороде.
  2. Выкладываем на огонь креветки. Обжариваем на среднем огне около пяти минут.
  3. Пока креветки жарятся, мелко нарубите чесночные дольки.
  4. Добавляем чеснок и соль с перцем к морепродуктам. Обжариваем еще пять минут.
  5. Перед подачей сбрызгиваем креветки с чесноком лимонным соком.

Эти креветки можно добавить в сытный картофельный салат, рецепт которого вы можете найти здесь.