Маринад для утки с гранатовым соком: секрет идеального вкуса и аромата
Запеченная утка — блюдо, которое всегда производит впечатление на гостей. Чтобы утка получилась мягкой, сочной и с богатым вкусом, важно правильно подобрать маринад.
Этот рецепт маринада сочетает в себе ароматы цитрусовых, пряностей и немного восточных нот. Попробуйте его, чтобы удивить близких совершенно новым вкусом утиного мяса!
Ингредиенты
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Гранатовый сок (свежий или магазинный, без сахара) — 100 мл
- Апельсиновый сок — 50 мл (или сок одного апельсина)
- Мед — 2 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Имбирь (свежий) — кусочек 2–3 см
- Молотая гвоздика — 1/4 ч. л.
- Корица — 1/2 ч. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Лимон или апельсин — 1 шт.
- Свежий розмарин или тимьян — 1–2 веточки
Пошаговый рецепт
- Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке, чеснок нарежьте или измельчите через пресс. Эти ингредиенты сделают маринад более ароматным и раскроют вкус утки.
- В глубокой миске соедините соевый соус, гранатовый и апельсиновый сок, мед и бальзамический уксус. Добавьте чеснок, имбирь, молотую гвоздику и корицу. Все хорошо перемешайте, чтобы маринад был однородным.
- Посолите и поперчите маринад по вкусу. Не добавляйте слишком много соли, так как соевый соус уже достаточно соленый.
- Хорошо промойте утку и обсушите её бумажными полотенцами. Сделайте несколько неглубоких надрезов на коже, чтобы маринад лучше пропитал мясо. Положите утку в большую емкость или пакет с застежкой и залейте маринадом. Тщательно втирайте маринад в мясо, чтобы оно равномерно пропиталось.
- Закройте емкость крышкой или оберните её пленкой, отправьте утку в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Чем дольше мясо будет в маринаде, тем ярче раскроется его вкус.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Перед запеканием положите внутрь утки несколько ломтиков лимона или апельсина и веточку розмарина или тимьяна для дополнительного аромата. Переложите утку в жаропрочную форму, залейте оставшимся маринадом и накройте фольгой.
- Запекайте утку под фольгой около 1,5 часа, периодически поливая ее выделившимся соком. За 20 минут до конца снимите фольгу, чтобы мясо подрумянилось, и увеличьте температуру до 200 °C.