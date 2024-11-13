Маринад для утки с гранатовым соком: секрет идеального вкуса

Запеченная утка — блюдо, которое всегда производит впечатление на гостей. Чтобы утка получилась мягкой, сочной и с богатым вкусом, важно правильно подобрать маринад.

Этот рецепт маринада сочетает в себе ароматы цитрусовых, пряностей и немного восточных нот. Попробуйте его, чтобы удивить близких совершенно новым вкусом утиного мяса!

Ингредиенты

Соевый соус — 4 ст. л.

Гранатовый сок (свежий или магазинный, без сахара) — 100 мл

Апельсиновый сок — 50 мл (или сок одного апельсина)

Мед — 2 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Чеснок — 3–4 зубчика

Имбирь (свежий) — кусочек 2–3 см

Молотая гвоздика — 1/4 ч. л.

Корица — 1/2 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Лимон или апельсин — 1 шт.

Свежий розмарин или тимьян — 1–2 веточки

Пошаговый рецепт