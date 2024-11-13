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Сочные и хрустящие — креветки в кляре  в домашних условиях

Готовим популярную хрустящую закуску в домашних условиях. Креветки в кляре доставят массу удовольствия всем, кто их попробует. Жарить их совсем просто — вам понадобится минимум ингредиентов и времени.

Сочные и хрустящие: креветки в кляре в домашних условиях
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Крупные креветки — 450 г
  • Мука — 200 г
  • Масло — для фритюра
  • Паприка — 1/2 чайной ложки
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый перец — 1/3 чайной ложки

Способ приготовления

  1. Смешиваем муку с пряностями. Добавляем к сухим ингредиентам немного воды. Консистенция должна быть такой же, как у блинного теста.
  2. Доводим масло в глубоком сотейнике до кипения. Уменьшаем огонь.
  3. Креветки обмакиваем в кляре и обжариваем до появления корочки с двух сторон. Приятного аппетита!

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