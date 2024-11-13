Сочные и хрустящие — креветки в кляре  в домашних условиях

Готовим популярную хрустящую закуску в домашних условиях. Креветки в кляре доставят массу удовольствия всем, кто их попробует. Жарить их совсем просто — вам понадобится минимум ингредиентов и времени.

Ингредиенты

Крупные креветки — 450 г

Мука — 200 г

Масло — для фритюра

Паприка — 1/2 чайной ложки

Соль — по вкусу

Свежемолотый перец — 1/3 чайной ложки

Способ приготовления

Смешиваем муку с пряностями. Добавляем к сухим ингредиентам немного воды. Консистенция должна быть такой же, как у блинного теста. Доводим масло в глубоком сотейнике до кипения. Уменьшаем огонь. Креветки обмакиваем в кляре и обжариваем до появления корочки с двух сторон. Приятного аппетита!

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