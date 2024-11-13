Сочные и хрустящие — креветки в кляре в домашних условиях
Готовим популярную хрустящую закуску в домашних условиях. Креветки в кляре доставят массу удовольствия всем, кто их попробует. Жарить их совсем просто — вам понадобится минимум ингредиентов и времени.
Ингредиенты
- Крупные креветки — 450 г
- Мука — 200 г
- Масло — для фритюра
- Паприка — 1/2 чайной ложки
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый перец — 1/3 чайной ложки
Способ приготовления
- Смешиваем муку с пряностями. Добавляем к сухим ингредиентам немного воды. Консистенция должна быть такой же, как у блинного теста.
- Доводим масло в глубоком сотейнике до кипения. Уменьшаем огонь.
- Креветки обмакиваем в кляре и обжариваем до появления корочки с двух сторон. Приятного аппетита!
Если хочется чего-то сладенького, то попробуйте приготовить морковные маффины.