Рецепт соленой красной рыбы в апельсиновом соке: деликатес на скорую руку

Малосольную рыбу можно подавать как самостоятельную закуску, а также использовать в салатах и канапе. Рассказываем, как сделать деликатес на скорую руку, засолив красную рыбу в апельсиновом соке.

Ингредиенты Филе красной рыбы (семги, форели или другой) — 500 г Апельсин — 1 шт. Соль — 3 ст. л. Сахар — 1 ст. л. Перец горошком — 10 шт. Укроп — пара веточек Способ приготовления

Удалите кости и хребет рыбы.

Смешайте соль с сахаром, натрите филе получившейся смесью с обеих сторон. Далее выложите рыбу на тарелку чешуей вниз, посыпьте перцем.

Выжмите апельсин удобным способом и сбрызните филе получившимся соком, сверху выложите веточки укропа.

Накройте рыбу пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре на 20 минут, после чего поставьте в холодильник на один день.

Натрите рыбу выделившимся соком и поставьте в холодильник еще на сутки.

Малосольная рыба готова!

Ранее мы поделились рецептом рыбы под маринадом.

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