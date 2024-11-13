Рецепт: креветки с фетой в духовке

Ужин для свидания — креветки с фетой в духовке
Порадуйте себя и свою половинку вкусным и ароматным блюдом из духовки. Готовьте креветки с фетой вместе, чтобы вечер запомнился надолго. Блюдо советуем подавать с яблочным соком и слегка поджаренным багетом.
Ингредиенты
- Креветки — 450 г
- Томаты (можно взять баночные) — 800 г
- Фета — 90 г
- Чеснок — 3 дольки
- Луковица — 1 шт.
- Соль — на вкус
- Свежемолотый перец — на вкус
Способ приготовления
- Луковицу и зубчики чеснока нарезаем на маленькие кусочки. Обжариваем овощи на разогретой сковороде до готовности.
- Томаты нарезаем на средних размеров кусочки. Добавляем к луку с чесноком и оставляем на 8 минут.
- В готовую смесь добавляем специи и креветки. Убираем в духовку на 10 минут. Печь должна быть разогрета до 200 градусов.
В качестве основного блюда предлагаем подать пасту с базиликом и томатами.