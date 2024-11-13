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Ужин для свидания — креветки с фетой  в духовке

Порадуйте себя и свою половинку вкусным и ароматным блюдом из духовки. Готовьте креветки с фетой вместе, чтобы вечер запомнился надолго. Блюдо советуем подавать с яблочным соком и слегка поджаренным багетом.

Рецепт: креветки с фетой в духовке
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Креветки — 450 г
  • Томаты (можно взять баночные) — 800 г
  • Фета — 90 г
  • Чеснок — 3 дольки
  • Луковица — 1 шт.
  • Соль — на вкус
  • Свежемолотый перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Луковицу и зубчики чеснока нарезаем на маленькие кусочки. Обжариваем овощи на разогретой сковороде до готовности.
  2. Томаты нарезаем на средних размеров кусочки. Добавляем к луку с чесноком и оставляем на 8 минут.
  3. В готовую смесь добавляем специи и креветки. Убираем в духовку на 10 минут. Печь должна быть разогрета до 200 градусов.

В качестве основного блюда предлагаем подать пасту с базиликом и томатами.