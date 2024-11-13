Засаливаем красную рыбу: очень быстрый рецепт

Приготовить соленую красную рыбу дома очень легко, а главное — можно сделать это быстро, буквально за пару часов. Такой способ засолки позволяет сохранить вкус и нежную текстуру рыбы. Для рецепта идеально подойдут свежие кусочки семги, форели или лосося.

Ингредиенты

Красная рыба (семга или форель) — 500 г

Соль крупная — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Укроп свежий — небольшой пучок (по желанию)

Пошаговый рецепт приготовления

Если у вас целый кусок филе, отделите кожу и удалите кости. Нарежьте рыбу ломтиками толщиной 0,5–1 см. Чем тоньше кусочки, тем быстрее они просолятся.

Смешайте соль и сахар в пропорции 2:1. Добавьте черный перец по вкусу и по желанию измельченный лавровый лист.

Выложите ломтики рыбы в емкость или небольшой контейнер, пересыпая каждый слой смесью соли и сахара. Если используете укроп, можно добавить его между слоями для аромата.

Закройте емкость крышкой и оставьте рыбу просаливаться в холодильнике на 2–3 часа. За это время рыба станет ароматной и достаточно соленой. Если хотите более насыщенный вкус, можно оставить ее на 4 часа или большее время.

Перед подачей слегка промойте рыбу холодной водой, чтобы убрать излишки соли, и обсушите бумажным полотенцем. Теперь можно подавать с хлебом, добавлять в салаты или использовать для бутербродов.

Советы по приготовлению:

Для пикантного вкуса добавьте в смесь немного лимонного сока.

Если хотите, чтобы рыба хранилась дольше, не промывайте ее сразу перед хранением, а делайте это непосредственно перед подачей.

Время приготовления — всего 2-3 часа.