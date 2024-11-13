Рецепт соленой красной рыбы с медом: готовим деликатес
Соленая рыба — простой в приготовлении, но очень вкусный деликатес. Он украсит праздничный стол, например на Новый год, и порадует гостей. Рассказываем, как самостоятельно приготовить соленую красную рыбу в меду.
Ингредиенты
- Красная рыба (семга, горбуша или другая) — 300 г
- Мед любого сорта — 1 ст. л.
- Соль (поваренная или морская) — 2 ст. л.
Способ приготовления
Мед для засолки должен быть достаточно жидким. Так что мед твердого сорта стоит подержать на водяной бане.
Разрежьте рыбу вдоль по линии брюха. Очистите от костей и хребта.
Покройте филе сначала медом, а затем солью — равномерно и с обеих сторон.
Выложите деликатес в контейнер с крышкой, поставьте в холодильник на 2–3 дня.
Деликатес готов!