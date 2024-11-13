Оладьи будут как пух: рецептом поделился опытный повар

Если вам никак не удается приготовить воздушные оладьи, попробуйте воспользоваться этим советом. Оказывается, вы можете не вовремя добавлять соду в тесто.

Она должна оказаться в жидкой основе в определенный момент. Только при этом условии сода заработает.

Повар Юлия Архипова рассказала, что соду нужно добавлять уже в готовое тесто, где есть кефир, яйца и мука.

Многие хозяйки добавляют ее в кефир, но это неверно. Пузырьки лопаются до замешивания полноценного теста, поэтому оладьи не получаются пышными, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что на классические пельмени обычно уходит много времени, если у вас его нет, попробуйте приготовить «ленивый» вариант. Вам не придется тратить несколько часов на замешивание теста и лепку.

Также NEWS.ru рассказывал, что каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила пирожки в духовке. Однако иногда они начинают лопаться в духовке. Вот в чем причина.