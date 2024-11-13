Советская классика для новогоднего стола: салат с курицей

Салат «Советская Рига» запомнился многим еще со времен СССР. Его можно было встретить чуть ли не на каждом новогоднем столе. Однако он не потерял актуальности и сегодня.

Для приготовления возьмите 200 г вареного куриного филе, три маринованных огурца, два вареных яйца, 50 г твердого сыра, один салат латук, три помидора, соль по вкусу, 1/2 ложки майонеза.

Филе нарежьте небольшими кусочками и выложите аккуратным слоем на дно салатницы. Сверху покройте майонезом. Далее слой нарезанных огурцов, а следом — нарезанные яйца. Сверху снова слой майонеза.

Затем выложите слой мелко нашинкованных помидоров. В завершении выложите мелко нарезанный сыр латук, а его покройте декоративным слоем майонеза и натерты сыром. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что обычно шпроты используют для приготовления бутербродов. И мало кто пробовал сделать с ними салат. Повар Юлия Архипова раскрыла такой рецепт.