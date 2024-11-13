Рецепт салата из баночки шпрот

Обычно шпроты используют для приготовления бутербродов. И мало кто пробовал сделать с ними салат. Повар Юлия Архипова раскрыла такой рецепт.

Для приготовления возьмите 3 вареных яйца, 2 свежих огурца, 0,5 банки кукурузы, свежую зелень, майонез для заправки и соль по вкусу.

Нарежьте яйца и огурцы кубиками, выложите в миску кукурузу. Шпроты разомните вилкой, но не до состояния каши. Все ингредиенты смешайте в миске, заправьте майонезом, посолите и перемешайте, передают «Белновости».

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