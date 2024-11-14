Рецепт для похудения: кокосовое печенье

Кокосовое печеное — это быстрый и легкий десерт. Готовится за 15 минут, получается вкусным и не вредит фигуре — 368 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите два яичных белка, 65 г кокосовой стружки и подсластителя по вкусу.

Два белка взбейте до крепкой пены. Затем добавьте кокосовую стружку, подсластитель и хорошо перемешайте. Слепите из массы маленькие шарики и отправьте их в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут. Блюдо готово!