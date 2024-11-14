Рецепт отварной грудки

Отварная грудка — отличный вариант для повседневного рациона. Она хорошо пойдет и для салата, и как самостоятельное блюдо. При этом куриная грудка не вредит фигуре.

Для приготовления возьмите 2 кг филе куриной грудки, столовую ложку специй для курицы, четыре стакана воды, чайную ложку сушеной зелени и чайную ложку специй для куриного бульона.

Положите грудку в кастрюлю с водой. Разведите специи в 50 мл воды и добавьте к курице. Накройте крышкой и варите на медленном огне около четырех часов.

По готовности достаньте курицу из воды, посыпьте специями и зеленью. Дайте настояться в течение пяти минут. Блюдо готово!