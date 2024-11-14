Раскрыты максимальные сроки хранения домашних солений и компота

Домашние компоты в закрытых банках допускается хранить до полугода, рассказала NEWS.ru преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елизавета Ли. Она отметила, что соления, например — маринованные грибы, нужно успеть употребить в пищу в течение года, не более.

Средний срок хранения домашних солений в закрученных банках — около двух лет. Консервацию нужно хранить при низкой температуре — в погребе и холодильнике. Больше года не стоит хранить соленые или маринованные грибы. В первые полгода нужно употребить компоты или варенья с косточками. Если хранить такие варенья дольше, выделенный амигдалин из косточек может превратиться в ядовитую синильную кислоту, — добавила Ли.

По ее словам, квашенную капусту можно хранить «очень и очень долго, пока не испортится». Эксперт подчеркнула, что промывать и употреблять в пищу протухший продукт нельзя.

Если крышка вздулась — значит содержимое банки испортилось. На металлических крышках не должно быть ржавчины, а на банках — коричневых или черных пятен. Рассол не должен загустеть или напоминать слизь. Понюхайте рассол — если чувствуете неприятный запах, пора выбрасывать банку, — заявила Ли.

Собеседница напомнила, что в домашних соленьях и других заготовках может оказаться токсин ботулизма — опасного инфекционного заболевания, развивающегося в результате попадания в человеческий организм продукта жизнедеятельности бактерии Clostridium botulinum. Ли подытожила, что при ботулизме не исключен летальный исход.