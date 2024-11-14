Канапе с креветками, авокадо и грейпфрутом: оригинальный рецепт

Фуршет — это возможность создать яркие вкусовые сочетания в компактной форме, удивить гостей кулинарными изысками и подчеркнуть стиль мероприятия. Предлагаем попробовать оригинальный рецепт канапе, который станет хитом вашего стола и приятно удивит даже гурманов.

Этот рецепт выделяется за счет гармоничного сочетания текстур: кремовое авокадо, свежий грейпфрут и упругая креветка. Они подойдут как для легкого перекуса, так и для полноценного угощения на фуршетном столе, добавив вашему мероприятию стиль и особую атмосферу.

Ингредиенты (на 12 порций)

Креветки (средние или крупные) — 12 шт.

Авокадо (спелое) — 1 шт.

Грейпфрут (розовый или красный) — 1/2 шт.

Лимон — 1 шт. (для сока)

Сливочный сыр (крем-чиз) — 100 г

Мелкий пучок руколы — несколько листьев

Масло оливковое — 1 ст. ложка

Свежемолотый перец и соль — по вкусу

Шпажки для канапе

Пошаговый рецепт

Очистите креветки и отварите их в слегка подсоленной воде с добавлением лимонного сока (около двух минут, если креветки уже очищены). Обдайте креветки холодной водой, чтобы остановить процесс варки, и обсушите бумажным полотенцем.

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и аккуратно нарежьте на тонкие дольки, подходящие по размеру для канапе. Сбрызните их соком лимона, чтобы предотвратить потемнение и добавить легкую кислинку.

Очистите половину грейпфрута от кожуры и пленок, оставив только сочную мякоть. Нарежьте небольшими кусочками. Легкая кислинка и свежесть грейпфрута создадут отличный контраст с кремовым авокадо и нежной креветкой.

На шпажку насаживайте в следующем порядке:

Начните с дольки авокадо, которая станет мягкой основой для других ингредиентов.

Затем добавьте кусочек грейпфрута для контраста во вкусе.

Сверху аккуратно разместите небольшой шарик сливочного сыра, используя ложку или маленький нож.

Завершите канапе креветкой, закрепив ее шпажкой и добавив сверху листик руколы для аромата.

Если вы хотите добавить канапе немного дополнительной пряности, смешайте оливковое масло с небольшим количеством лимонного сока, свежемолотого перца и соли. Перед подачей можно слегка сбрызнуть канапе этой смесью для еще более яркого вкуса.

Выложите готовые канапе на сервировочную доску или блюдо. Для украшения используйте дольки грейпфрута, свежую зелень или крупные кусочки морской соли — они добавят композиции праздничный вид.

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