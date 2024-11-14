Горбуша, приготовленная на пару — отличное решение для разгрузочных дней. Она получается вкусной и не вредит фигуре — всего 164 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите одну морковь, одну горбушу, соль и приправы для вкуса.

Очистите рыбу или купите уже очищенную. Нарежьте ее равномерными кусочками среднего размера, посолите и поперчите. Можно сбрызнуть лимонными соком.

Нарежьте морковь. В емкость для тушения выложите рыбу и морковь. Выберите режим «пароварка» и поставьте на 30 минут. Блюдо готово!

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